Арестованный в Польше археолог Бутягин написал две книги в СИЗО

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мар – РИА Новости. Арестованный в Польше российский археолог Александр Бутягин, которому грозит экстрадиция на Украину, рассказал, что написал в СИЗО две книги, сообщил Telegram-канал "Адвокат для Александра Бутягина", где близкие ученого публикуют новости о нем.

В четверг они опубликовали выдержки из писем Бутягина о жизни в СИЗО.

"Я здесь уже две книги написал. Остались ещё всякие вступления, заключения. Там, конечно, кучу всего нужно проверять, потому что пишу по памяти. Книга №1 называется "Искусство с точки зрения археологии". Книга №2 — "Древняя Греция в 50 предметах. От амфоры до Антикиферы", - приводится в Telegram-канале отрывок из письма.

Бутягин добавил, что также пишет рассказы и стихи.

Ранее Окружной суд Варшавы принял решение о допустимости экстрадиции Бутягина на Украину . Telegram-канал "Адвокат для Александра Бутягина" сообщил, что защита археолога обжалует решение о его экстрадиции.