https://ria.ru/20260326/butyagin-2083104688.html
Арестованный в Польше археолог Бутягин написал две книги в СИЗО
Арестованный в Польше российский археолог Александр Бутягин, которому грозит экстрадиция на Украину, рассказал, что написал в СИЗО две книги, сообщил... РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T17:39:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/12/2081438233_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_76a1a853bf39d38f459fbda8932f57ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/12/2081438233_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_614d6bba7d2ac6346c195cbc58701eaa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мар – РИА Новости. Арестованный в Польше российский археолог Александр Бутягин, которому грозит экстрадиция на Украину, рассказал, что написал в СИЗО две книги, сообщил Telegram-канал "Адвокат для Александра Бутягина", где близкие ученого публикуют новости о нем.
В четверг они опубликовали выдержки из писем Бутягина
о жизни в СИЗО.
"Я здесь уже две книги написал. Остались ещё всякие вступления, заключения. Там, конечно, кучу всего нужно проверять, потому что пишу по памяти. Книга №1 называется "Искусство с точки зрения археологии". Книга №2 — "Древняя Греция в 50 предметах. От амфоры до Антикиферы", - приводится в Telegram-канале
отрывок из письма.
Бутягин добавил, что также пишет рассказы и стихи.
Ранее Окружной суд Варшавы
принял решение о допустимости экстрадиции Бутягина на Украину
. Telegram-канал "Адвокат для Александра Бутягина" сообщил, что защита археолога обжалует решение о его экстрадиции.
Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте Эрмитажа содержится информация о том, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь археологической комиссии Эрмитажа.