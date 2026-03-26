09:38 26.03.2026 (обновлено: 11:21 26.03.2026)
Магнитная буря, длившаяся почти неделю, завершилась
Магнитная буря, длившаяся почти неделю, завершилась
Магнитная буря, продолжавшаяся почти неделю, закончилась, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
2026-03-26T09:38:00+03:00
2026-03-26T11:21:00+03:00
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Магнитная буря, продолжавшаяся почти неделю, закончилась, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
"Довольно продолжительный всплеск геомагнитной активности, начавшийся еще 20 марта (в прошлую пятницу), судя по всему, наконец-то завершился", — рассказали астрономы в Telegram-канале.
По словам специалистов, 24 марта они зафиксировали "небольшой ложный финиш" — параметры солнечного ветра начали быстро снижаться, но в итоге уровень оставался возмущенным уровне еще двое суток.
В лаборатории напомнили, что буря произошла в результате комбинированного воздействия от корональной дыры и от нескольких пришедших к Земле средних облаков плазмы. Мощность бури, оказавшая достаточно заметной, и продолжительность примерно совпали с прогнозами, уточнили ученые.
"Относительно небольшая ошибка" была связана со временем старта возмущений — они начались с опозданием примерно на половину суток.
"На настоящий момент абсолютно все параметры солнечного ветра вернулись в нормальный диапазон. Вероятность слабых всплесков сохраняется, но уже на обычном будничном уровне. Сегодня, пожалуй, последний день, когда возможно еще короткое эхо. Начиная с завтрашнего дня прогноз уже полностью зеленый", — добавили в лаборатории.
Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Бури уровня G1 считаются самыми слабыми, они почти никак не влияют на работу электроприборов. Уровень G3 — сильная буря, она напрямую воздействует на энергосистемы и вызывает перебои в спутниковой навигации и радиосвязи. Максимальный уровень — G5, возможны масштабные проблемы с электросетью и серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи.
