Магнитная буря, длившаяся почти неделю, завершилась

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Магнитная буря, продолжавшаяся почти неделю, закончилась, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"Довольно продолжительный всплеск геомагнитной активности, начавшийся еще 20 марта (в прошлую пятницу), судя по всему, наконец-то завершился", — рассказали астрономы в Telegram-канале

По словам специалистов, 24 марта они зафиксировали "небольшой ложный финиш" — параметры солнечного ветра начали быстро снижаться, но в итоге уровень оставался возмущенным уровне еще двое суток.

В лаборатории напомнили, что буря произошла в результате комбинированного воздействия от корональной дыры и от нескольких пришедших к Земле средних облаков плазмы. Мощность бури, оказавшая достаточно заметной, и продолжительность примерно совпали с прогнозами, уточнили ученые.

"Относительно небольшая ошибка" была связана со временем старта возмущений — они начались с опозданием примерно на половину суток.

"На настоящий момент абсолютно все параметры солнечного ветра вернулись в нормальный диапазон. Вероятность слабых всплесков сохраняется, но уже на обычном будничном уровне. Сегодня, пожалуй, последний день, когда возможно еще короткое эхо. Начиная с завтрашнего дня прогноз уже полностью зеленый", — добавили в лаборатории.