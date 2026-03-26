21:45 26.03.2026
Хили не стал комментировать вероятность иранского удара по Лондону
Министр обороны Великобритании Джон Хили в четверг не стал комментировать вероятность иранского удара по Лондону. РИА Новости, 26.03.2026
Хили: у Британии нет информации о планах Ирана нанести удар по Лондону

Глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили. Архивное фото
ЛОНДОН, 26 мар - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Джон Хили в четверг не стал комментировать вероятность иранского удара по Лондону.
"У нас нет никакой оценки иранских планов нанести удар по Лондону", - заявил Хили телеканалу Sky News в ответ на вопрос о том, может ли Иран ударить ракетой по британской столице.
Иранские военные катера в Персидском заливе - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
"Мы близки к этому". В Британии испугались замысла США против Ирана
25 марта, 15:42
После просьбы пояснить свой ответ, министр заявил, что понимает опасения, но подчеркнул, что у Лондона есть "ресурсы и альянсы", необходимые для того, чтоб защититься от удара.
В понедельник Хили выступил с утверждением, что в направлении острова Диего-Гарсия в Индийском океане, где расположена совместная база Великобритании и США, были якобы выпущены две иранские ракеты. По его словам, одна из них не долетела до цели, а другая была сбита недалеко от цели.
Поскольку расстояние от архипелага Чагос, на котором находится база, до Тегерана превышает 5 тысяч километров, британские СМИ начали выражать опасения, что баллистические ракеты Ирана способны долететь и до Лондона.
Иран этот удар не подтверждал. Более того, представитель МИД Ирана дал понять, что их ракеты долететь до европейских стран не способны.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Дмитриев оценил участие Лондона в открытии Ормузского пролива
25 марта, 03:16
 
