В шаге от трагедии. Боксершу из США ввели в кому после жесткого нокаута - РИА Новости Спорт, 26.03.2026
13:25 26.03.2026 (обновлено: 13:36 26.03.2026)
В шаге от трагедии. Боксершу из США ввели в кому после жесткого нокаута
Американскую боксершу Сио выписали из больницы после комы из-за нокаута

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости, Андрей Васильчин. Трагедией чуть не закончился поединок американской боксерши Исис Сио с соотечественницей Жослин Камарильо, который прошел в субботу в американском Сан-Бернардино. Вряд ли кто-то из российской аудитории узнал бы об этом противостоянии, если бы не его последствия: Сио была отправлена в технический нокаут… А после боя экстренно госпитализирована в критическом состоянии и введена в искусственную кому.
В первом же раунде 19-летняя американка напропускала в корпус, а потом опустила руки и приняла сильнейшую комбинацию в голову. Девушка отключилась и рухнула на ринг — ей сразу оказали первую помощь и увезли в подтрибунное помещение на носилках. Для Камарильо эта победа стала первой досрочной викторией в карьере.
Поблагодарим врачей и порадуемся за пострадавшую спортсменку: в понедельник Сио пошла на поправку и была отключена от аппарата искусственной вентиляции легких. Впрочем, ее оставили в отделении интенсивной терапии медицинского центра Университета Лома Линда, куда ее доставили после боя.
Семья и команда девушки тем временем выступила с официальным заявлением:
«

"Исис — целеустремленная, дисциплинированная и хорошо подготовленная спортсменка, которая тщательно оценивает каждую предоставленную ей возможность. Ее решение участвовать в соревнованиях 21 марта против Жослин Камарилло было принято нелегко, а тщательно обдумано и проанализировано до принятия решения. Искренне ценим вашу неизменную поддержку, добрые мысли и молитвы в это непростое время"". (ESPN)

А уже в среду портал TMZ Sports сообщил, что 19-летняя спортсменка выписана из больницы. Семья поблагодарила фанатов за поддержку и попросила воздержаться от хейта Камарильо (по словам победительницы поединка, ее осуждали и атаковали в соцсетях после нокаута, однако она настаивает, что "никогда не пожелала бы никому, что в ринге случилось что-то плохое").
"Негатив, направленный в адрес Жослин после боя, расстраивает Исис, и она надеется, что болельщики продолжат проявлять уважение и сострадание к обеим спортсменкам".
В то, что Сио вернется в мир единоборств, совсем не верится. С наибольшей вероятностью американская боксерша завершит карьеру с рекордом 1-3 и попробует найти себя в сфере не такой опасной для ее жизни.
Удар в затылок, кома, перечеркнутая жизнь. Жуткая сторона бокса
