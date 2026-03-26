Американскую боксершу выписали из больницы после комы

Поединок прошел в субботу в американском Сан-Бернардино и завершился победой Камарильо техническим нокаутом. Сио потеряла сознание и упала на ринг после комбинации по корпусу и в голову, ее госпитализировали. В больнице 19-летняя спортсменка была введена в искусственную кому.