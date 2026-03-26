Американскую боксершу выписали из больницы после комы

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Американская боксерша Исис Сио выписана из больницы после травмы, полученной в поединке с соотечественницей Джослин Камарильо, сообщает TMZ Sports.
Поединок прошел в субботу в американском Сан-Бернардино и завершился победой Камарильо техническим нокаутом. Сио потеряла сознание и упала на ринг после комбинации по корпусу и в голову, ее госпитализировали. В больнице 19-летняя спортсменка была введена в искусственную кому.
После выписки Сио призвала болельщиков прекратить нападки на ее соперницу.
"Негатив, направленный в адрес Джослин после боя, расстраивает Исис, и она надеется, что болельщики продолжат проявлять уважение и сострадание к обеим спортсменкам", - заявила семья Сио.
На счету Сио одна победа и три поражения. У Камарильо шесть побед в шести поединках.
Чемпион мира по боксу по двум версиям попался на допинге
21 февраля, 11:25