Американскую боксершу выписали из больницы после комы - РИА Новости Спорт, 26.03.2026
10:12 26.03.2026 (обновлено: 10:50 26.03.2026)
Американскую боксершу выписали из больницы после комы
Американская боксерша Исис Сио выписана из больницы после травмы, полученной в поединке с соотечественницей Джослин Камарильо, сообщает TMZ Sports.
Американскую боксершу выписали из больницы после комы

Американскую боксершу Сио выписали из больницы после пребывания в коме

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Американская боксерша Исис Сио выписана из больницы после травмы, полученной в поединке с соотечественницей Джослин Камарильо, сообщает TMZ Sports.
Поединок прошел в субботу в американском Сан-Бернардино и завершился победой Камарильо техническим нокаутом. Сио потеряла сознание и упала на ринг после комбинации по корпусу и в голову, ее госпитализировали. В больнице 19-летняя спортсменка была введена в искусственную кому.
После выписки Сио призвала болельщиков прекратить нападки на ее соперницу.
"Негатив, направленный в адрес Джослин после боя, расстраивает Исис, и она надеется, что болельщики продолжат проявлять уважение и сострадание к обеим спортсменкам", - заявила семья Сио.
На счету Сио одна победа и три поражения. У Камарильо шесть побед в шести поединках.
