Названы блюда, которые россияне предпочитают готовить в Великий пост
Россияне предпочитают готовить в Великий пост традиционные и простые блюда на растительной основе, такие как овощные салаты и каши с грибами или овощами,... РИА Новости, 26.03.2026
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Россияне предпочитают готовить в Великий пост традиционные и простые блюда на растительной основе, такие как овощные салаты и каши с грибами или овощами, рассказали РИА Новости в Россельхозбанке.
"В это время россияне отдают предпочтение традиционным и простым блюдам на растительной основе. Наиболее часто в рацион включаются овощные салаты и каши с грибами или овощами – их выбрали 21% и 18% респондентов соответственно", - говорится в исследовании аналитиков РСХБ
Также, согласно материалам, около 15% постящихся выбрали картофельные блюда, примерно 12% - постные супы, а также грибные блюда - 9% россиян, постную выпечку предпочитают только 7%, блюда из бобовых - 6% и макароны с овощными соусами - всего 1%. При этом в дни послаблений 10% респондентов отдают предпочтения блюдам из рыбы и морепродуктов, отмечается там.
Среди любимых постных блюд абсолютным лидером, набравшим более трети голосов, стал винегрет, за ним следуют грибной суп, набравший 22% голосов и картофельные зразы с грибами - примерно 12%. Также в подборку любимых блюд россиян вошли чечевичные котлеты, постные щи и борщ.
Великий пост в этом году начался 23 февраля и продлится по 11 апреля, считая со Страстной седмицей (неделей).