Эксперт назвал условия дипломатического решения конфликта вокруг Ирана

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Дипломатическое решение конфликта на Ближнем Востоке возможно при условии, что и Иран, и США выйдут из истории победителями и сохранят имидж, а достичь этого можно только с помощью долгих переговоров, поделился мнением с РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт выступила с утверждением, что переговоры США Ираном продолжаются и проходят продуктивно. Иранский телеканал Press TV, в свою очередь, со ссылкой на источник сообщил, что Иран отклонил предложение США по завершению конфликта, выдвинул свои условия для этого.

"Возможно дипломатическое решение этой проблемы, но только при таком условии, чтобы все стороны вышли, условно говоря, победителями из этой истории. А это возможно только с помощью долгих, непростых переговоров", - сказал Блохин.

Эксперт подчеркнул, что для США, как и для Ирана, важно сохранить лицо, это имиджевый вопрос.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока