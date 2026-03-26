Силуанов призвал российский бизнес оптимизировать расходы

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Российский бизнес должен посмотреть на снижение издержек, как это делает правительство с бюджетом, заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Мы работаем с расходами, пересматриваем старые решения. У нас так называемое нулевое бюджетирование при сохранении приоритетов, в первую очередь, на технологический суверенитет, на то, чтобы более адресно подходить к распределению мер социальной помощи", – уточнил он.