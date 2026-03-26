Росздравнадзор опроверг нехватку лекарств от бешенства
Лекарственные препараты для профилактики бешенства регулярно поступают в гражданский оборот, необходимые вакцины и иммуноглобулин антирабический имеются в... РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T09:40:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
здоровье - общество
Росздравнадзор опроверг нехватку лекарств от бешенства в России
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Лекарственные препараты для профилактики бешенства регулярно поступают в гражданский оборот, необходимые вакцины и иммуноглобулин антирабический имеются в достаточном количестве, сообщил Росздравнадзор.
Ранее Telegram-канал Baza писал, что в России
зафиксирована нехватка жизненно необходимых вакцин для собак и кошек. Импортные препараты, в том числе и от бешенства, якобы приходится ждать месяцами, а отечественных аналогов производят недостаточно, при этом цены на них выросли.
"На территории Российской Федерации лекарственные препараты для профилактики бешенства регулярно поступают в гражданский оборот в достаточном количестве… На территории Российской Федерации необходимые вакцины и иммуноглобулин антирабический имеются в достаточном количестве", - говорится в канале
ведомства на платформе Max.
Уточняется, что за три месяца 2026 года в гражданский оборот было выпущено около 530 тысяч доз вакцины для профилактики бешенства и более 160 тысяч миллилитров иммуноглобулина антирабического, что соответствует прошлогодним показателям.
регулярно проводит совещания с регионами России по вопросам своевременной закупки лекарственных препаратов, предназначенных для профилактики и лечения бешенства.
"Локальные перебои в некоторых регионах случаются исключительно из-за организационных вопросов. В связи с этим для оперативного решения подобных вопросов Росздравнадзор призывает граждан оперативно сообщать о проблемах с лекарственным обеспечением на горячую линию Службы 8 - 800 - 550-99-03", - заключили в ведомстве.