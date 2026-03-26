Росздравнадзор опроверг нехватку лекарств от бешенства

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Лекарственные препараты для профилактики бешенства регулярно поступают в гражданский оборот, необходимые вакцины и иммуноглобулин антирабический имеются в достаточном количестве, сообщил Росздравнадзор.

Ранее Telegram-канал Baza писал, что в России зафиксирована нехватка жизненно необходимых вакцин для собак и кошек. Импортные препараты, в том числе и от бешенства, якобы приходится ждать месяцами, а отечественных аналогов производят недостаточно, при этом цены на них выросли.

"На территории Российской Федерации лекарственные препараты для профилактики бешенства регулярно поступают в гражданский оборот в достаточном количестве… На территории Российской Федерации необходимые вакцины и иммуноглобулин антирабический имеются в достаточном количестве", - говорится в канале ведомства на платформе Max.

Уточняется, что за три месяца 2026 года в гражданский оборот было выпущено около 530 тысяч доз вакцины для профилактики бешенства и более 160 тысяч миллилитров иммуноглобулина антирабического, что соответствует прошлогодним показателям.

Росздравнадзор регулярно проводит совещания с регионами России по вопросам своевременной закупки лекарственных препаратов, предназначенных для профилактики и лечения бешенства.