09:40 26.03.2026
Росздравнадзор опроверг нехватку лекарств от бешенства
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Лекарственные препараты для профилактики бешенства регулярно поступают в гражданский оборот, необходимые вакцины и иммуноглобулин антирабический имеются в достаточном количестве, сообщил Росздравнадзор.
Ранее Telegram-канал Baza писал, что в России зафиксирована нехватка жизненно необходимых вакцин для собак и кошек. Импортные препараты, в том числе и от бешенства, якобы приходится ждать месяцами, а отечественных аналогов производят недостаточно, при этом цены на них выросли.
Бешенство - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Зоолог рассказала, как вести себя при встрече с бешеным животным
21 февраля, 06:52
"На территории Российской Федерации лекарственные препараты для профилактики бешенства регулярно поступают в гражданский оборот в достаточном количестве… На территории Российской Федерации необходимые вакцины и иммуноглобулин антирабический имеются в достаточном количестве", - говорится в канале ведомства на платформе Max.
Уточняется, что за три месяца 2026 года в гражданский оборот было выпущено около 530 тысяч доз вакцины для профилактики бешенства и более 160 тысяч миллилитров иммуноглобулина антирабического, что соответствует прошлогодним показателям.
Росздравнадзор регулярно проводит совещания с регионами России по вопросам своевременной закупки лекарственных препаратов, предназначенных для профилактики и лечения бешенства.
"Локальные перебои в некоторых регионах случаются исключительно из-за организационных вопросов. В связи с этим для оперативного решения подобных вопросов Росздравнадзор призывает граждан оперативно сообщать о проблемах с лекарственным обеспечением на горячую линию Службы 8 - 800 - 550-99-03", - заключили в ведомстве.
Кошка породы рэгдолл - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
Ветврач рассказал о росте спроса на вакцины для питомцев
24 марта, 15:26
 
