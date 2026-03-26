Власти Башкирии назвали Белоруссию одним из ключевых партнеров республики

УФА, 26 мар - РИА Новости. Белоруссия традиционно выступает одним из ключевых партнеров Башкирии, занимая по объему внешнеторгового оборота седьмое место, сообщил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров.

В Уфе проходит совместное заседание комиссии по бюджету, налогам и финансовому рынку, комиссии по экономической политике, комиссии по транспорту Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России.

"Для нас большая честь содействовать выработке и достижению договоренностей законодателями двух стран, которые будут способствовать дальнейшему продуктивному сотрудничеству. Со своей стороны мы активно развиваем взаимодействие РФ с Республикой Беларусь и ее регионами. Беларусь традиционно выступает одним из ключевых партнеров Башкортостана, занимая по объему внешнеторгового оборота 7-е место", - сказал Назаров на заседании.

По его словам, в части экономического взаимодействия совместный флагманский проект – "Территория развития электротранспорта "МАЗ-УТТЗ". "Здесь на мощностях "Уфимского трамвайно-троллейбусного завода" с использованием кузовов компании "МАЗ" производится современный электротранспорт. В прошлом году было выпущено 19 троллейбусов",- рассказал Назаров, добавив, что в 2027 году планируется наладить серийное производство.

Премьер правительства Башкирии отметил, что за последние годы Башкирия стала одним из центров совместного производства и поставок белорусской техники в России. "Помимо "МАЗа" у нас представлены "Амкодор", "МТЗ", "Бобруйскагромаш" и "Гомсельмаш". В целом, техника белорусского производства пользуется большим спросом. Для создания комфортных условий ее обслуживания в прошлом году мы открыли сервисный центр "Белорусские машины", - сказал он.

Андрей Назаров сообщил, что в республике также широко представлена белорусская продукция легкой и пищевой промышленности. Кроме того, Белоруссия и Башкирия активно взаимодействуют в сфере образования и науки. Между вузами действуют 11 соглашений о сотрудничестве. В башкирских университетах обучаются студенты из Белоруссии.

"Мы заинтересованы в усилении академических обменов. Так, наш флагманский Уфимский университет науки и технологий имеет богатый опыт и компетенции в авиастроении. Это позволяет активно участвовать в работе над совместным российско-белорусским проектом самолета "Освей"", - добавил Назаров.