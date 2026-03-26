Рейтинг@Mail.ru
Власти Башкирии назвали Белоруссию одним из ключевых партнеров республики - РИА Новости, 26.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
17:55 26.03.2026
https://ria.ru/20260326/belorussija-2083110119.html
Власти Башкирии назвали Белоруссию одним из ключевых партнеров республики
Власти Башкирии назвали Белоруссию одним из ключевых партнеров республики - РИА Новости, 26.03.2026
Власти Башкирии назвали Белоруссию одним из ключевых партнеров республики
Белоруссия традиционно выступает одним из ключевых партнеров Башкирии, занимая по объему внешнеторгового оборота седьмое место, сообщил премьер-министр... РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T17:55:00+03:00
2026-03-26T17:55:00+03:00
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
россия
уфа
андрей назаров
белоруссия
россия
уфа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, россия, уфа, андрей назаров
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Россия, Уфа, Андрей Назаров
Власти Башкирии назвали Белоруссию одним из ключевых партнеров республики

Минск занимает седьмое место по объему внешнеторгового оборота в Башкирии

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПремьер-министр республики Башкортостан Андрей Назаров
Премьер-министр республики Башкортостан Андрей Назаров - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Премьер-министр республики Башкортостан Андрей Назаров
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УФА, 26 мар - РИА Новости. Белоруссия традиционно выступает одним из ключевых партнеров Башкирии, занимая по объему внешнеторгового оборота седьмое место, сообщил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров.
В Уфе проходит совместное заседание комиссии по бюджету, налогам и финансовому рынку, комиссии по экономической политике, комиссии по транспорту Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России.
"Для нас большая честь содействовать выработке и достижению договоренностей законодателями двух стран, которые будут способствовать дальнейшему продуктивному сотрудничеству. Со своей стороны мы активно развиваем взаимодействие РФ с Республикой Беларусь и ее регионами. Беларусь традиционно выступает одним из ключевых партнеров Башкортостана, занимая по объему внешнеторгового оборота 7-е место", - сказал Назаров на заседании.
По его словам, в части экономического взаимодействия совместный флагманский проект – "Территория развития электротранспорта "МАЗ-УТТЗ". "Здесь на мощностях "Уфимского трамвайно-троллейбусного завода" с использованием кузовов компании "МАЗ" производится современный электротранспорт. В прошлом году было выпущено 19 троллейбусов",- рассказал Назаров, добавив, что в 2027 году планируется наладить серийное производство.
Премьер правительства Башкирии отметил, что за последние годы Башкирия стала одним из центров совместного производства и поставок белорусской техники в России. "Помимо "МАЗа" у нас представлены "Амкодор", "МТЗ", "Бобруйскагромаш" и "Гомсельмаш". В целом, техника белорусского производства пользуется большим спросом. Для создания комфортных условий ее обслуживания в прошлом году мы открыли сервисный центр "Белорусские машины", - сказал он.
Андрей Назаров сообщил, что в республике также широко представлена белорусская продукция легкой и пищевой промышленности. Кроме того, Белоруссия и Башкирия активно взаимодействуют в сфере образования и науки. Между вузами действуют 11 соглашений о сотрудничестве. В башкирских университетах обучаются студенты из Белоруссии.
"Мы заинтересованы в усилении академических обменов. Так, наш флагманский Уфимский университет науки и технологий имеет богатый опыт и компетенции в авиастроении. Это позволяет активно участвовать в работе над совместным российско-белорусским проектом самолета "Освей"", - добавил Назаров.
"Следующее направление сотрудничества – туризм. Наряду с экономическим оно играет важную социальную роль. Благодаря проекту "Башкирско-белорусское долголетие. Туризм" тысячи наших жителей серебряного возраста посетили Беларусь. Ознакомились с ее культурой, историей и природой. Сейчас прорабатываем возобновление прямого авиасообщения. Мы его обязательно запустим в этом году. В последующем, при увеличении турпотока, нарастим его частотность до двух рейсов в неделю", - рассказал Назаров.
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБелоруссияРоссияУфаАндрей Назаров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала