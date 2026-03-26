Завершение испытаний самолета "Байкал" ожидается в конце года

2026-03-26T13:47:00+03:00
россия
антон алиханов
российский союз промышленников и предпринимателей
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Россия, Антон Алиханов, Российский союз промышленников и предпринимателей, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Алиханов: сертификационные испытания самолета «Байкал» завершатся в конце года
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Завершение сертификационных испытаний легкомоторного многоцелевого самолета "Байкал" ожидается в конце текущего года, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в кулуарах съезда РСПП.
"Самолет летает, проходят сертификационные испытания. По нашему плану в конце этого года они должны закончиться. Сдвижка плюс-минус месяц-полтора возможна, конечно", - ответил он на вопрос о том, когда планируется завершить сертификационные работы по самолету "Байкал".
Первые испытания самолета "Байкал" с российским двигателем ВК-800 и отечественным воздушным винтом АВ-901 прошли успешно в конце декабря 2025 года. Девятиместный самолет "Байкал" создается для местных воздушных линий.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей
традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.