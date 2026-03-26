Эксперт рассказала, из-за чего банк может заблокировать карту

Банк может заблокировать карту при резком изменении геолокации или при нетипичных операциях, рассказала интернет-изданию "Лента.ру" эксперт по дебетовым картам ПСБ Наталья Розенберг.

"Банк насторожится, если клиент час назад платил в кофейне у дома в Москве, а сейчас - за бензин на трассе под Казанью... Подозрительным также может быть внезапный крупный перевод физлицу, хотя до этого человек годами платил только за ЖКХ и такси", - сказала Розенберг.

Она добавила, что банк также может посчитать мошеннической цепочку мелких платежей или попытку перевести все деньги на новый счет. По ее словам, также причиной блокировки карты могут стать рискованные покупки, например, оплата на сомнительных сайтах вроде онлайн-казино. При блокировке эксперт рекомендовала обращаться в банк по телефону горячей линии и следовать инструкциям оператора.

"Чтобы предотвратить блокировку карты, указывайте назначение платежа. Например, "возврат долга", "подарок", "за ремонт". Для оплаты по реквизитам ИП или компании в поле "Назначение платежа" можно и нужно указывать детали... Оперативно отвечайте на запросы банка, храните документы для подтверждения операций и не пытайтесь обмануть систему", - отметила Розенберг.