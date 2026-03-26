В Бангладеш автобус упал в реку, 18 человек погибли

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Автобус с пассажирами рухнул в реку Падма в Бангладеш, 18 человек погибли, сообщает издание Автобус с пассажирами рухнул в реку Падма в Бангладеш, 18 человек погибли, сообщает издание Daily Star

По данным издания, трагедия произошла в среду днем. Автобус упал в реку с паромного терминала в районе деревни Даулатдия. В результате поисковых работ спасатели вытащили 18 тел погибших, среди них есть дети. Издание уточняет, что в автобусе могли находиться до 40 человек.

"По меньшей мере 18 тел были обнаружены сегодня рано утром после того, как автобус упал в реку Падма с понтона паромного терминала Даулатдиа ... вчера днем", - говорится в публикации.