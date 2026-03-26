Авианосец "Авраам Линкольн" остается у берегов ИРИ, утверждает CENTCOM

ВАШИНГТОН, 26 мар – РИА Новости. Авианосец ВМС США "Авраам Линкольн" якобы остается в прибрежных водах Ирана и продолжает применять палубную авиацию для поражения своих целей, утверждает Центральное командование американских вооруженных сил США (CENTCOM).
"Авианосец "Авраам Линкольн" продолжает вести летные операции против военных объектов в Иране, находясь в водах региона", – написало CENTCOM в соцсети Х.
Шестнадцатого марта портал Defence Security Asia сообщал, что авианосец переместился более чем на 1,1 тысячи километров от Ирана в юго-западные воды Омана. Как отмечает портал, корректировка расположения "Авраама Линкольна" произошла после атаки военных катеров Ирана на судно, входившее в состав ударной группы авианосца.
Кроме того, по сообщению Шестого флота ВМС США от 23 марта, крупнейший американский авианосец "Джеральд Р. Форд" тоже покинул зону уязвимости вблизи иранских прибрежных вод и прибыл на военно-морскую базу на греческом острове Крит для проведения ремонта после пожара.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.