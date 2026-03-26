Как в Великобритании пытались построить авианосец из льда с опилками

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости, Вадим Минеев. Проект "Хаббакук" — один из самых невероятных и странных в военной истории. Англичанин Джеффри Пайк предложил построить гигантский авианосец из совсем нетипичного материала.

Почему проект так и не был реализован?

Спасти Британию

В годы Второй мировой войны фашистская армия фактически блокировала Великобританию, отрезав ее от всего остального мира. С помощью подводных лодок гитлеровцы перехватывали атлантические конвои кораблей, которые подвозили нужные припасы к острову.

К осени 1942 года потери выросли настолько, что Британские острова оказались на грани голода.

Остро встал вопрос о создании новых кораблей, но страна испытывала нехватку металла. В связи с этим начался поиск альтернативных решений. Именно в это время появилась, казалось, спасительная идея создания авианосца.

Шпион-самоучка

Автором проекта принято считать британского инженера и ученого Джеффри Пайка, которого называли одной из самых ярких и неординарных фигур в новейшей истории Великобритании.

Когда грянула Первая мировая, юный Пайк бросил престижный Кембриджский университет и с фальшивым паспортом проник в Германию, откуда на свой страх и риск собирался отправлять в Лондон разведданные.

Уже через неделю шпиона-любителя арестовали и заключили в расстрельный блок берлинской тюрьмы Рулебен. Там он едва не умер от пневмонии, но сумел совершить побег и вернуться на родину.

© Public domain Чертеж авианосца "Хабаккук"

Мысль о создании гигантского авианосца изо льда, по одной из версий, пришла ему в голову на больничной койке в психиатрической больнице.

Изобретатель отправил свою идею лорду Луи Маунтбеттену — штабному руководителю комбинированных операций. Он впечатлился необычным проектом Пайка и решил, что его идея нуждается в разработке.

Девятнадцатиметровый прототип

Работы по новому проекту стартовали в первых месяцах 1942 года. Проект получил кодовое обозначение "Хаббакук" ("Аввакум").

Такое название было связано с цитатой пророка Аввакума из библейской книги: "Я сделаю во дни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали".

Материал, из которого планировалось построить "Хаббакук", был назван в честь его изобретателя — "пайкерит", и состоял из смеси 86% льда и 14% древесных опилок. Его корпус должен был иметь толщину более 12 метров, что делало бы его неуязвимым для снарядов и торпед.

Во время встречи с союзниками лорд Маунтбеттен наглядно продемонстрировал свойства этого материала. Он выстрелил из пистолета по блоку изо льда и по блоку пайкерита. Лед рассыпался на осколки, в то время как пайкерит остался целым и невредимым.

В феврале 1943 года началось строительство 19-метрового прототипа корабля на канадском озере Патриция. В основе опытной версии "Хаббакука" лежал каркас из деревянного бруса, определявший обводы судна. На каркас уложили пайкретовые блоки, из которых составили борта и днище необходимой толщины.

Предположительно ледяной корабль мог бы быть полностью готов к 1944 году.

Таял три года

Однако вскоре эпопея с "ледяным пророком" закончилась. Авиационная промышленность увеличила дальность полета основных машин в эскадрильях. Лондон получил доступ к португальским авиабазам на Азорских островах, обеспечив этим защиту конвоев.

Также инженерам не удалось избавиться от широкого применения дефицитного металла. Опилки так и не стали достойной альтернативой. В итоге в декабре 1943 года "Проект Аввакум" был закрыт. Гигантский "Хаббакук" стал просто не нужен.

Интересно, что 19-метровый прототип корабля не таял на протяжении трех лет. Он стоял под открытым небом и постепенно разрушался.