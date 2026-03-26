Украинский беспилотник ударил по легковушке в Херсонской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости. Беспилотник ВСУ ударил по легковой машине в Херсонской области, ранен мужчина, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, противник также подверг обстрелам и атакам беспилотниками и другие населенные пункты области.