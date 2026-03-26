09:14 26.03.2026
Более половины американцев не поддерживают удары по Ирану, показал опрос
Более половины американцев не поддерживают удары по Ирану, показал опрос
Более 60% американцев выступают против ударов США по Ирану, свидетельствую данные опроса исследовательского центра Pew Research Center. РИА Новости, 26.03.2026
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Более 60% американцев выступают против ударов США по Ирану, свидетельствую данные опроса исследовательского центра Pew Research Center.
Согласно данным исследования, в общей сложности 61% американцев не поддерживают действия США, из них 44% выступают решительно против, еще 17% - частично против. В пользу операции против Ирана высказываются в общей сложности 37% опрошенных.
Помимо этого, опрос показал, что 59% респондентов считают, что США приняли неверное решение, использовав военную силу против Ирана. Еще 45% опрошенных заявили, что американская операция идет не совсем хорошо.
Опрос проводился 16-22 марта среди 3524 совершеннолетних американцев. Заявленная погрешность выборки составляет около 4 процентных пункта.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
