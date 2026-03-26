Российский брокер рассказал о возможной схеме обмена замороженных активов
14:39 26.03.2026
Российский брокер рассказал о возможной схеме обмена замороженных активов
Одним из возможных вариантов разблокировки активов российских инвесторов за рубежом может быть их обмен на средства иностранных банков, накопившиеся в России,... РИА Новости, 26.03.2026
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Национальный расчетный депозитарий (НРД)
Российский брокер рассказал о возможной схеме обмена замороженных активов

Леснов: возможен обмен замороженных активов на средства иностранных банков

Логотип Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Одним из возможных вариантов разблокировки активов российских инвесторов за рубежом может быть их обмен на средства иностранных банков, накопившиеся в России, рассказал РИА Новости заместитель гендиректора по брокерскому бизнесу ФГ "Финам" Дмитрий Леснов.
Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчетного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.
Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отмечала, что меры регулятора помогли российским инвесторам вернуть в прошлом году заблокированные активы на сумму свыше 400 миллиардов рублей. Она также отметила, что суммарно с 2022 года удалось разблокировать активы на сумму 5,3 триллиона рублей.
Речь в схеме идет о прибыли банков с участием "недружественных" структур — таких как "Райффайзен", "Юникредит", ОТП-банк и другие. Из-за санкций эти средства не могут быть выведены в головные офисы и остаются на счетах типа "С", рассказал Леснов.
"Так вот суть схемы заключается в том, что эти иностранные банки свою прибыль, которую они не могут вывезти в головной офис в европейские страны, просто обменивают на ценные бумаги, которые сейчас заморожены у российских инвесторов", - поясняет Леснов.
"То есть, по сути, эти банки получают ценные бумаги. В обмен на эти ценные бумаги российские инвесторы получают денежную компенсацию из тех денег, которые хранятся на счетах типа "С" в виде прибыли. В общем, схема такая, но это, скажем так, один из возможных вариантов, который сейчас обсуждается", - уточнил он.
Однако это лишь один из обсуждаемых вариантов, и никаких решений пока не принято, подчеркнул он. "Проблема в том, что ценные бумаги, которые находятся у россиян, заблокированы в европейских депозитариях. Соответственно, нужно будет получать разрешение на такой обмен, в том числе со стороны европейских властей. И гарантии того, что такое разрешение будет получено, конечно же, нет", - уточнил он.
"Здесь многое будет зависеть от политической воли обеих сторон — и российской, и европейской. Это самая большая неопределенность. Если такое понимание будет найдено, во что сейчас верится с трудом, то схема может быть реализована", — отметил Леснов.
По его оценке, максимальный объем средств, которые могут участвовать в таком обмене, может составить несколько миллиардов долларов — речь идет о прибыли, накопленной на счетах типа "С" банками, учрежденными в недружественных странах.
