Житель Саратовской области, планировавший атаку на аэродром, признал вину

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Житель Саратовской области, планировавший атаку на аэродром, полностью признал вину, дал показания на месте, свидетельствует видео, которое распространила Житель Саратовской области, планировавший атаку на аэродром, полностью признал вину, дал показания на месте, свидетельствует видео, которое распространила пресс-служба СК РФ.

"Признаю полностью", - заявил мужчина на видео, отвечая на вопрос следователя о том, признает ли он вину.

Также, согласно кадрам, мужчина дал показания следователям на месте, где находился тайник. Кроме того, он показал следователям место, откуда он выкопал два квадрокоптера и взрывчатые вещества.

По версии следствия, 53-летний житель Саратовской области , действуя по заданию спецслужб Украины , получил координаты тайника, где находились взрывчатые вещества, боеприпасы, детонаторы, два квадрокоптера, а также инструкции по сборке взрывных устройств и запуску БПЛА.