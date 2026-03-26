"Аэрофлот" в апреле выполнит дополнительные рейсы между Москвой и Магаданом

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" в апреле выполнит дополнительные рейсы, а также увеличит провозные емкости между Москвой и Магаданом, сообщил перевозчик.

Дополнительные рейсы будут выполнены 11-12 апреля с привлечением самолетов авиакомпании "АйФлай" по программе "мокрого лизинга", отметили в "Аэрофлоте".

"Также будут увеличены провозные ёмкости на рейсах авиакомпании "Россия": из Москвы - 12 апреля, 14 апреля, 19 апреля, 21 апреля, 26 апреля, 28 апреля; из Магадана - 13 апреля, 15 апреля, 20 апреля, 22 апреля, 27 апреля, 29 апреля", - сообщается в пресс-релизе.