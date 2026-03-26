19:52 26.03.2026
"Аэрофлот" в апреле выполнит дополнительные рейсы между Москвой и Магаданом
"Аэрофлот" в апреле выполнит дополнительные рейсы между Москвой и Магаданом

© Наталья СеливерстоваСамолет Boeing 777-300 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" в апреле выполнит дополнительные рейсы, а также увеличит провозные емкости между Москвой и Магаданом, сообщил перевозчик.
"Аэрофлот" в связи с повышенным спросом вводит в апреле дополнительные рейсы и увеличивает провозные ёмкости между Москвой и Магаданом", - говорится в сообщении.
Дополнительные рейсы будут выполнены 11-12 апреля с привлечением самолетов авиакомпании "АйФлай" по программе "мокрого лизинга", отметили в "Аэрофлоте".
"Также будут увеличены провозные ёмкости на рейсах авиакомпании "Россия": из Москвы - 12 апреля, 14 апреля, 19 апреля, 21 апреля, 26 апреля, 28 апреля; из Магадана - 13 апреля, 15 апреля, 20 апреля, 22 апреля, 27 апреля, 29 апреля", - сообщается в пресс-релизе.
Ожидается, что эти меры положительно скажутся на транспортной доступности региона, подчеркнули в авиакомпании.
