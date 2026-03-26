В Абу-Даби два человека погибли из-за падения обломков сбитой ракеты

ДУБАЙ, 26 мар - РИА Новости. Два человека погибли в Абу-Даби в результате падения обломков после работы систем ПВО, заявила пресс-служба правительства города-эмирата.

"В результате инцидента погибли два неустановленных человека, трое получили ранения, а также был поврежден ряд автомобилей. Дальнейшая информация будет предоставлена ​​в установленном порядке", - говорится в сообщении.