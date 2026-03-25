Корреспондента РЕН ТВ избили в Подольске во время редакционного задания

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Корреспондента телеканала РЕН ТВ Алексея Полторанина избили сотрудники компании по продаже "красивых" автомобильных номеров во время редакционного задания, сообщил телеканал.

« "На корреспондента РЕН ТВ Алексея Полторанина напали торговцы "красивыми" автомобильными номерами. Съемочная группа пришла проверить законность бизнеса в Подольске. Однако вместо выдачи обещанных регистрационных знаков "предприниматели" набросились на журналиста и начали избивать", - говорится в сообщении в Telegram-канале РЕН ТВ.

По словам Полторанина, он приехал по договоренности для покупки автомобильного номера. Журналист отметил, что документы на продажу уже были подготовлены на других людей, а его попросили подписать их вместо настоящих владельцев. После этого сотрудники офиса отобрали у него телефон.

"Увидели телефон в руках и сразу выхватили его. Боялись, чтобы я ничего не зафиксировал в их офисе. Мужчина такой, средних лет, в белой майке, представился Павлом Погасяном. Ему это не понравилось, что у меня в руках был телефон. Я оказался на диване, и мне начали наносить удары", - сказал Полторанин в опубликованном телеканалом видео.