Журналист Боке заявил, что его преследуют во Франции за репортажи из Бучи
Французский журналист Адриан Боке, попавший под санкции Евросоюза, рассказал в беседе с РИА Новости, что его преследуют во Франции за репортажи из Бучи, в... РИА Новости, 25.03.2026
Журналист Боке заявил, что его преследуют во Франции за репортажи из Бучи
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Французский журналист Адриан Боке, попавший под санкции Евросоюза, рассказал в беседе с РИА Новости, что его преследуют во Франции за репортажи из Бучи, в которых он раскрыл провокацию, организованную киевским режимом.
Ранее Боке рассказал РИА Новости, как подвергся пыткам во Франции
из-за репортажей из Донбасса
, а также сообщил, что его пожилых родителей выселяют из их дома во Франции из-за санкций.
"Я оказался в Буче
. И именно здесь я стал свидетелем того, как тела вытаскивали из грузовиков. Вся постановка, которая была сделана, я был там, я был на месте. Затем казни, ведь они (ВСУ
– ред.) казнили заключенных. Я был свидетелем этого", - рассказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, почему, по его мнению, он попал в санкционный список.
После серии репортажей, в которых Боке раскрыл провокацию, организованную в Буче, он вернулся во Францию.
"Французские СМИ меня нашли и спросили, как все это было. Я рассказал, и вот мое свидетельство облетело весь мир. А уже на следующей неделе обернулось против меня. Во Франции меня объявили лжецом", - сказал Боке.
Французский журналист отметил, что в современной Франции фактически нет свободы слова.
"Раньше, когда вы говорили правду, например, в социальных сетях, это называлось свободой слова. Но (французский президент Эммануэль – ред.) Макрон сказал, что если мы говорим какие-то вещи, противоречащие позиции французского правительства, то мы можем предстать перед судом, нас могут обвинить в дезинформации, в оправдании преступлений", - пояснил собеседник агентства.
В Минобороны РФ в апреле 2022 года заявили, что опубликованные Киевом
фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче в Киевской области
, являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском оборонном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ
ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.