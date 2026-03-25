Василий Анохин: Смоленская область продолжит модернизацию здравоохранения

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. В Смоленской области в текущем году будет продолжена модернизация инфраструктуры здравоохранения, в рамках которой приводятся в порядок больницы, поликлиники и ФАПы, укрепляется кадровый потенциал, сообщил на своей странице в соцсетях губернатор региона Василий Анохин.

"Капитальные ремонты запланированы в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по поручению президента России Владимира Владимировича Путина. Также на средства областного бюджета будем проводить ремонты объектов медицинских учреждений Смоленской области", - отметил он.

В частности, запланирован капремонт стационаров главного корпуса Шумячской участковой больницы Рославльской ЦРБ, пищеблока и систем вентиляции в Дорогобужской ЦРБ, операционного блока и щитовой хирургического корпуса, а также пищеблока в Клинической больнице скорой медицинской помощи. Ремонтные работы также запланированы в Ярцевской ЦРБ, поликлиниках в Дорогобуже и Верхнеднепровском, в поликлинических отделениях Детской клинической больницы в Смоленске и других учреждениях здравоохранения.

Анохин напомнил, что в 2025 году различные виды работ провели в 38 медучреждениях: Демидовской, Кардымовской, Рославльской ЦРБ. Заменены лифты в Сычевской и Ельнинской больницах. Отремонтировали кровлю в АПО № 7 Смоленской городской поликлиники и Хиславичской ЦРБ.