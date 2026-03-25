20:02 25.03.2026
Василий Анохин: Смоленская область продолжит модернизацию здравоохранения
В Смоленской области в текущем году будет продолжена модернизация инфраструктуры здравоохранения, в рамках которой приводятся в порядок больницы, поликлиники и... РИА Новости, 25.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982395520_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_00e1ff96fa80d4a87b250ebc6a4202df.jpg
https://ria.ru/20260324/blagoustroystvo-2082676248.html
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Артем Смирнов
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982395520_228:0:2503:1706_1920x0_80_0_0_892bb58a9cc6935c6103e1b6aa13217b.jpg
1920
1920
true
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В 2025 году ремонтные работы провели в 38 медучреждениях Смоленской области

© Фото : Василий Анохин/ВКонтактеГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. В Смоленской области в текущем году будет продолжена модернизация инфраструктуры здравоохранения, в рамках которой приводятся в порядок больницы, поликлиники и ФАПы, укрепляется кадровый потенциал, сообщил на своей странице в соцсетях губернатор региона Василий Анохин.
"Капитальные ремонты запланированы в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по поручению президента России Владимира Владимировича Путина. Также на средства областного бюджета будем проводить ремонты объектов медицинских учреждений Смоленской области", - отметил он.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин
Более 183 млн рублей направят на благоустройство сел в Смоленской области
24 марта, 17:13
В частности, запланирован капремонт стационаров главного корпуса Шумячской участковой больницы Рославльской ЦРБ, пищеблока и систем вентиляции в Дорогобужской ЦРБ, операционного блока и щитовой хирургического корпуса, а также пищеблока в Клинической больнице скорой медицинской помощи. Ремонтные работы также запланированы в Ярцевской ЦРБ, поликлиниках в Дорогобуже и Верхнеднепровском, в поликлинических отделениях Детской клинической больницы в Смоленске и других учреждениях здравоохранения.
Анохин напомнил, что в 2025 году различные виды работ провели в 38 медучреждениях: Демидовской, Кардымовской, Рославльской ЦРБ. Заменены лифты в Сычевской и Ельнинской больницах. Отремонтировали кровлю в АПО № 7 Смоленской городской поликлиники и Хиславичской ЦРБ.
Кроме того, капремонты были проведены в ФАПах в Гагаринском, Дорогобужском и Хиславичском муниципальных округах. Подстанции скорой медицинской помощи отремонтированы в Рославльском, Шумячском, Ершичском, Починковском, Смоленском, Дорогобужском, Ярцевском и Новодугинском муниципальных округах. В учреждениях здравоохранения установлено более 400 единиц современной медицинской техники.
 
