Врач рассказал, чем грозит отказ от завтрака
Частый пропуск приемов пищи, в том числе завтрака, может привести к образованию камней в желчном пузыре, рассказал РИА Новости врач-терапевт, гастроэнтеролог,... РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T11:17:00+03:00
Врач рассказал, чем грозит отказ от завтрака
РИА Новости: отказ от завтрака ведет к образованию камней в желчном пузыре
МАХАЧКАЛА, 25 мар — РИА Новости. Частый пропуск приемов пищи, в том числе завтрака, может привести к образованию камней в желчном пузыре, рассказал РИА Новости врач-терапевт, гастроэнтеролог, нутрициолог, член Российской гастроэнтерологической ассоциации Магомедтагир Ибрагимов.
"Завтракать обаятельно нужно, я это подтверждаю. Что будет, если длительное время пропускать завтраки? Лица, которые пропускают завтрак, обед или ужин и едят один-два раза в день, подвергаются высокому риску формирования желчнокаменной болезни. Поэтому все-таки важно завтракать", — сказал врач.
По словам специалиста, завтрак также важен для того, чтобы утром организм мог получать из пищи необходимые для жизнедеятельности компоненты — жиры, белки, углеводы, витамины, клетчатку и так далее.
Желчнокаменная болезнь — это заболевание, которое характеризуется образованием камней в желчном пузыре или желчных протоках. При формировании плотных камней появляется ноющая или острая боль, дискомфорт, ухудшается процесс переваривания пищи.