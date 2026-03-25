Заседание украинской Рады началось почти при пустом зале
Заседание украинского парламента в среду началось почти при пустом зале, большинство депутатов на него не явилось на фоне информации об угрозах в их адрес,... РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T11:44:00+03:00
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Заседание украинского парламента в среду началось почти при пустом зале, большинство депутатов на него не явилось на фоне информации об угрозах в их адрес, свидетельству кадры с онлайн-трансляции телеканала "Рада".
Накануне депутат Верховной рады Алексей Гончаренко
* сообщил, что около 60 депутатов Рады не собираются выходить на работу в среду, 25 марта, из-за поступавших в их адрес угроз, заседание под угрозой срыва.
Ранее он заявлял, что угрозы поступали со стороны приближенных к Владимиру Зеленскому
и его офису медийных лиц и якобы на среду намечены провокации и "показательное" избиение депутатов. Позже он сообщил, что в правительственном квартале было увеличено число полицейских и военных.
Заседание Рады началось около 11.00 (мск). На видео, которое транслирует телеканал, зал почти пустой. Парламентарий Гончаренко* отметил, что в правительственном квартале очень много полиции и военных на случай возможных провокаций против депутатов.
"Слуг (депутатов от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" - ред.) до сих пор нет… Уже 20 мин идет заседание, а "Слуг народа" что-то не становится больше", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России