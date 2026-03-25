Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото

Запад реагирует на русскую музыку как черт на ладан, заявила Захарова

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Западные страны реагируют на русскую музыку как "черт на ладан", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне отмен концертов западных музыкантов, которые исполнили российские композиции.

Ранне концерты хорватского виолончелиста Степана Хаузера были отменены в прибалтийских государствах после того, как он исполнил "Калинку".

"Вы знаете, такое впечатление, что как будто наша музыка и наши танцы... Вот те самые напевные, народные, они действуют как черт на ладан, как знаете, святой водой окропишь, они все начинают корчиться, корежиться и отползать назад", - сказала она на церемонии всероссийской премии "Женщина-ПриZVание", посвященной вкладу женщин в поддержку СВО.

Именно поэтому, как считает Захарова , на Западе запрещают все русское, связанное с песнями, с музыкой и танцами, потому что оно является "духоподъемным".

"Не только в качестве мобилизации физической, мобилизации психологической, что чрезвычайно важно, а именно потому что она (русская музыка- ред.) тянет к свету", - подчеркнула она.