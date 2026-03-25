В США отказались отвечать на вопрос о военных возможностях Израиля - РИА Новости, 25.03.2026
22:26 25.03.2026
В США отказались отвечать на вопрос о военных возможностях Израиля
Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно отказался отвечать на вопрос о военных возможностях Израиля РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T22:26:00+03:00
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно отказался отвечать на вопрос о военных возможностях Израиля в связи с конфликтом на Ближнем Востоке.
"Я не готов комментировать это", - сказал Динанно на слушаниях в комитете по международным делам палаты представителей США, когда один из законодателей спросил его, каковы военные возможности Израиля и обладает ли он ядерным оружием.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Операция США и Израиля против Ирана вышла из-под контроля, заявил Гутерреш
Вчера, 18:22
В свою очередь, конгрессмен назвал Динанно "главным человеком, который отвечает за то, чтобы знать и понимать" подобные вещи. Он отметил, что это "самый базовый вопрос", и выразил недоумение по поводу его секретности.
"Это вне моей компетенции. Обсуждение этого конкретного вопроса входит в компетенцию заместителя министра по вопросам нераспространения", - ответил Динанно.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Politico: заявления США по Ормузскому проливу поставили Европу в тупик
Вчера, 21:21
 
