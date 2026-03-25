https://ria.ru/20260325/zamgossekretar-2082945689.html
В США отказались отвечать на вопрос о военных возможностях Израиля
Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно отказался отвечать на вопрос о военных возможностях Израиля РИА Новости, 25.03.2026
в мире
сша
израиль
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060758988_0:84:3072:1812_1920x0_80_0_0_8fb7abb76f7cd292c083eac514c09a13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060758988_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_2d812efa9be24a47820a415712336992.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно отказался отвечать на вопрос о военных возможностях Израиля в связи с конфликтом на Ближнем Востоке.
"Я не готов комментировать это", - сказал Динанно на слушаниях в комитете по международным делам палаты представителей США
, когда один из законодателей спросил его, каковы военные возможности Израиля
и обладает ли он ядерным оружием.
В свою очередь, конгрессмен назвал Динанно "главным человеком, который отвечает за то, чтобы знать и понимать" подобные вещи. Он отметил, что это "самый базовый вопрос", и выразил недоумение по поводу его секретности.
"Это вне моей компетенции. Обсуждение этого конкретного вопроса входит в компетенцию заместителя министра по вопросам нераспространения", - ответил Динанно.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.
Начало военной операции Вашингтон
и Тель-Авив
объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.