Захарова назвала курс литовских властей враждебным и русофобским

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Инициатива литовского Сейма по запрету на пять лет въезда в страну артистов, выступавших в России и Белоруссии после 24 февраля 2022 года, подтверждает приверженность властей Литвы бескомпромиссному русофобскому курсу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

« "Рассматриваемая в Сейме... Чем Сейм Литвы занят... инициатива по введению запрета в страну на срок до пяти лет артистам, которые после 24 февраля 2022 года продолжали выступать в России Белоруссии , в очередной раз подтверждает приверженность литовских властей к бескомпромиссному, враждебному, русофобскому курсу", - сказала Захарова в ходе еженедельного брифинга.

Дипломат назвала инициативу литовских законодателей "фантастически глупой" и отражающей их страх перед российскими артистами.

По ее словам, подобные инициативы также показывают маниакальное желание местных правящих элит заблокировать собственным гражданам любые возможности для получения альтернативной информации о России и ее культуре.