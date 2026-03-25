Захарова назвала экономическую ситуацию в Европе самооскоплением

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала самооскоплением экономическую ситуацию в Европе на фоне заявлений главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об отказе закупки российских энергоносителей.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ответ на вопрос журналистов об импорте СПГ из России на фоне кризиса на Ближнем Востоке заявила, что ЕС продолжит курс на отказ от ископаемых источников энергии в пользу экологически чистых. При этом она не стала повторять свои традиционные категоричные утверждения о том, что ЕС в полном составе должен окончательно отказаться от российского ископаемого топлива.
"Я хочу сказать, что этот процесс… я назвала их самооскоплением… То есть не какие-то там другие процедуры, а именно оскопление, подведение какой-то базы под соответствующие действия, которые ведут к невозможности выполнять определенные функции организма. В том числе и, наверное, в первую очередь, из-за невозможности усмирения своих страстей", - сказала она в эфире радио Sputnik, говоря о продолжении курса ЕС по отказу от российских энергоносителей.
По её словам, раньше экономика Германии была визитной карточкой этой страны, она сделала ставку именно на экономику, но сейчас ситуация в стране ежегодно ухудшается.
