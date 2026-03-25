Рейтинг@Mail.ru
В Башкирии задержали главного таможенного инспектора по делу о взятке - РИА Новости, 25.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:47 25.03.2026
https://ria.ru/20260325/zaderzhanie-2082901742.html
В Башкирии задержали главного таможенного инспектора по делу о взятке
Следственные органы задержали главного государственного таможенного инспектора Башкирии, подозреваемую в получении взятки в крупном размере, сообщает СУСК РФ по региону.
происшествия
россия
калининский район
уфа
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147560/76/1475607692_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_cf79c81f13c0a6a82b476a84ab6e9b3e.jpg
https://ria.ru/20251015/nachalnik-2048331970.html
россия
калининский район
уфа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147560/76/1475607692_89:0:1512:1067_1920x0_80_0_0_0bfc3d0b229042716a73d83c748bb8f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УФА, 25 мар – РИА Новости. Следственные органы задержали главного государственного таможенного инспектора Башкирии, подозреваемую в получении взятки в крупном размере, сообщает СУСК РФ по региону.
«

"Следственным отделом по Калининскому району города Уфы СУСК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело в отношении главного государственного таможенного инспектора Уфимского таможенного поста федеральной таможенной службы Приволжского таможенного управления Башкортостанской таможни. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Подозреваемая задержана", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с октября по декабрь 2025 года главный таможенник региона систематически получала через посредника незаконное денежное вознаграждение от представителя коммерческой организации за ускоренную регистрацию прибытия товаров и завершение процедуры таможенного транзита во внеочередном порядке, без фактического присутствия перевозчиков и без надлежащей проверки их личности.
"Всего за указанный период подозреваемая получила взятку на общую сумму 266 тысяч рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению. Преступная деятельность была выявлена в ходе совместной работы следователей СК и оперативных сотрудников ФСБ", - сообщает башкирский следком.
ПроисшествияРоссияКалининский районУфаСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала