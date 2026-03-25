https://ria.ru/20260325/zaderzhanie-2082901742.html
В Башкирии задержали главного таможенного инспектора по делу о взятке
В Башкирии задержали главного таможенного инспектора по делу о взятке - РИА Новости, 25.03.2026
В Башкирии задержали главного таможенного инспектора по делу о взятке
Следственные органы задержали главного государственного таможенного инспектора Башкирии, подозреваемую в получении взятки в крупном размере, сообщает СУСК РФ по
2026-03-25T18:47:00+03:00
2026-03-25T18:47:00+03:00
2026-03-25T18:47:00+03:00
происшествия
россия
калининский район
уфа
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147560/76/1475607692_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_cf79c81f13c0a6a82b476a84ab6e9b3e.jpg
россия
калининский район
уфа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147560/76/1475607692_89:0:1512:1067_1920x0_80_0_0_0bfc3d0b229042716a73d83c748bb8f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, калининский район, уфа, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Калининский район, Уфа, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Башкирии задержали главного таможенного инспектора по делу о взятке
СК задержал главного инспектора таможни Башкирии по делу о взятке в 266 тыс руб
УФА, 25 мар – РИА Новости. Следственные органы задержали главного государственного таможенного инспектора Башкирии, подозреваемую в получении взятки в крупном размере, сообщает СУСК РФ по региону.
«
"Следственным отделом по Калининскому району города Уфы СУСК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело в отношении главного государственного таможенного инспектора Уфимского таможенного поста федеральной таможенной службы Приволжского таможенного управления Башкортостанской таможни. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Подозреваемая задержана", - говорится в сообщении.
По версии следствия, с октября по декабрь 2025 года главный таможенник региона систематически получала через посредника незаконное денежное вознаграждение от представителя коммерческой организации за ускоренную регистрацию прибытия товаров и завершение процедуры таможенного транзита во внеочередном порядке, без фактического присутствия перевозчиков и без надлежащей проверки их личности.
"Всего за указанный период подозреваемая получила взятку на общую сумму 266 тысяч рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению. Преступная деятельность была выявлена в ходе совместной работы следователей СК и оперативных сотрудников ФСБ", - сообщает башкирский следком.