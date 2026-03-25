В Башкирии задержали главного таможенного инспектора по делу о взятке

"Следственным отделом по Калининскому району города Уфы СУСК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело в отношении главного государственного таможенного инспектора Уфимского таможенного поста федеральной таможенной службы Приволжского таможенного управления Башкортостанской таможни. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Подозреваемая задержана", - говорится в сообщении .

По версии следствия, с октября по декабрь 2025 года главный таможенник региона систематически получала через посредника незаконное денежное вознаграждение от представителя коммерческой организации за ускоренную регистрацию прибытия товаров и завершение процедуры таможенного транзита во внеочередном порядке, без фактического присутствия перевозчиков и без надлежащей проверки их личности.