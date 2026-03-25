Рабочий во время укладки труб нового водовода

Около 14 км водных сетей реконструировали в ЮЗАО в 2025 году

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Около 14 километров сетей водоснабжения и водоотведения построили и реконструировали в Юго-Западном административном округе, следует из сообщения на сайте мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что диаметр труб, на которых проводили работы, составил от 300 до 1200 миллиметров, свыше 11 километров отремонтированного трубопровода - абсолютно новые коммуникации.

По информации на портале, основные работы вели в районе Южное Бутово, где проложили почти 5,5 километра трубопроводов.