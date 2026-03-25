08:00 25.03.2026 (обновлено: 17:39 26.03.2026)
Около 14 км водных сетей реконструировали в ЮЗАО в 2025 году
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778079866_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ae5459ba12298a1315e186dd7ac7edf8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Около 14 километров сетей водоснабжения и водоотведения построили и реконструировали в Юго-Западном административном округе, следует из сообщения на сайте мэра и правительства Москвы.
"В 2025 году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы реконструировали и построили около 14 километров сетей водоснабжения и водоотведения в Юго-Западном административном округе столицы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что диаметр труб, на которых проводили работы, составил от 300 до 1200 миллиметров, свыше 11 километров отремонтированного трубопровода - абсолютно новые коммуникации.
По информации на портале, основные работы вели в районе Южное Бутово, где проложили почти 5,5 километра трубопроводов.
Подчеркивается, что в процессе прокладки применяли преимущественно бестраншейный метод, позволяющий минимизировать воздействие на благоустроенные территории и сократить сроки. Кроме того, специалисты использовали зарекомендовавшие себя материалы российского производства.
