03:08 25.03.2026
ПМР предложила Молдавии придать государственный статус русскому языку
Приднестровье предложило Молдавии придать государственный статус молдавскому, русскому и украинскому языкам, заявил в интервью РИА Новости глава министерства... РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T03:08:00+03:00
https://ria.ru/20260324/uchebniki-2082524201.html
https://ria.ru/20260321/moldaviya-2082123731.html
ТИРАСПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости. Приднестровье предложило Молдавии придать государственный статус молдавскому, русскому и украинскому языкам, заявил в интервью РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
"Если Республика Молдова намеревается реально сближаться с Приднестровьем, то начинать нужно с придания в самой Молдове государственного статуса молдавскому, русскому и украинскому языкам в дополнение к существующему румынскому. Это реальный шаг в духе "конвергенции" навстречу многонациональному приднестровскому народу, отвечающий его идентичности", - сказал Игнатьев.
Река Днестр - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
МИД Приднестровья потребовало изъять новые учебники по истории в Молдавии
24 марта, 02:39
Глава МИД ПМР также добавил, что данный подход полностью соответствует мировым стандартам и европейским нормам и практикам.
"Такое решение - лучший способ доказать транспарентность и демократичность этнолингвистической сферы Республики Молдова. Приднестровье официально направило данную инициативу, ожидаем реакции молдавской стороны", - отметил Игнатьев.
Конституционный суд Молдавии 4 июня 2018 года признал устаревшим закон о функционировании языков, который был утвержден еще во времена СССР, гласивший, что русский язык на территории страны является средством межнационального общения. Парламент Молдавии в декабре 2020 года принял новый закон о функционировании языков, вернул русскому языку особый статус и обязал госорганы предоставлять информацию гражданам в том числе и на русском языке. Однако Конституционный суд постановил, что новый закон не соответствует конституции.
Позиции русского языка в Молдавии пошатнулись после вступления в силу нового кодекса об образовании, который был принят в 2014 году. Кодекс гарантирует обучение в средних учебных заведениях только на государственном языке, а обучение на языках международного общения или на языках нацменьшинств будет осуществляться "лишь в пределах возможностей системы образования".
Здание Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
В Молдавии готовят "цветную революцию" в Приднестровье, считает депутат ПМР
21 марта, 09:55
 
