Премьер Японии назвала конфликт вокруг Ирана "войной"
Такаити назвала конфликт вокруг Ирана войной, но затем поправилась
ТОКИО, 25 мар — РИА Новости. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити, отвечая на вопросы в парламенте о ситуации вокруг Ирана, сначала назвала происходящее "войной", однако затем уточнила, что имела в виду боевые действия.
В ходе слушаний депутат от Конституционно-демократической партии обратила внимание на то, что ранее в ответах премьер употребила слово "война", и попросила уточнить, является ли это официальной оценкой японского правительства, поскольку от этого зависит правовая квалификация происходящего.
"Что касается слова "война", которое я использовала ранее, позвольте заменить его на "боевые действия", — сказала Такаити
.
Премьер также заявила, что дать окончательную международно-правовую оценку происходящему вокруг Ирана
в настоящее время затруднительно.
"Для окончательной правовой оценки необходимо учитывать не только позицию США
, но и различные мнения экспертов и международного сообщества. Позиции разных стран различаются, и лишь немногие дают однозначную юридическую квалификацию происходящего", — отметила глава правительства.
По ее словам, на нынешнем этапе многие государства считают, что давать окончательную правовую оценку ситуации не отвечает их национальным интересам.
США и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.