Премьер Японии назвала конфликт вокруг Ирана "войной"

ТОКИО, 25 мар — РИА Новости. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити, отвечая на вопросы в парламенте о ситуации вокруг Ирана, сначала назвала происходящее "войной", однако затем уточнила, что имела в виду боевые действия.

В ходе слушаний депутат от Конституционно-демократической партии обратила внимание на то, что ранее в ответах премьер употребила слово "война", и попросила уточнить, является ли это официальной оценкой японского правительства, поскольку от этого зависит правовая квалификация происходящего.

"Что касается слова "война", которое я использовала ранее, позвольте заменить его на "боевые действия", — сказала Такаити

Премьер также заявила, что дать окончательную международно-правовую оценку происходящему вокруг Ирана в настоящее время затруднительно.

"Для окончательной правовой оценки необходимо учитывать не только позицию США , но и различные мнения экспертов и международного сообщества. Позиции разных стран различаются, и лишь немногие дают однозначную юридическую квалификацию происходящего", — отметила глава правительства.

По ее словам, на нынешнем этапе многие государства считают, что давать окончательную правовую оценку ситуации не отвечает их национальным интересам.