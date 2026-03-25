В Запорожской области прогремели взрывы

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров вечером в среду заявил о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области на фоне воздушной тревоги.
"Взрывы в (подконтрольной ВСУ части - ред.) Запорожской области", - написал Федоров в своем Telegram-канале.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, а также в Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях Украины звучит воздушная тревога.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа 2025 года заявил, что российские войска освободили 74% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
