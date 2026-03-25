00:58 25.03.2026
Посол Израиля высказался об уровне взаимодействия США и Израиля по Ирану
Посол Израиля высказался об уровне взаимодействия США и Израиля по Ирану

Посол Йосеф: разногласия США и Израиля не определяют уровень взаимодействия

Флаги США и Израиля на месте удара в Рамат-Гане. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Посол Израиля в РФ Одед Йосеф прокомментировал удар по нефтегазовому месторождению "Южный Парс" в Иране, отметив, что тактические разногласия между США и Израилем не определяют уровень взаимодействия.
"Израиль и США связывают стратегические и очень близкие отношения с момента создания современного Израиля в 1948 году. Я не припомню - и уж точно не сейчас - каких-либо разрывов между Израилем и США в плане целей. У нас очень тесная координация и очень тесное сотрудничество. Возникающие иногда тактические разногласия не определяют уровень нашего взаимодействия", - заявил посол "Известиям".
Иранские СМИ и власти сообщили об атаке США и Израиля на объекты нефтегазового сектора в южной части Ирана, в частности на месторождение "Южный Парс" и промышленную зону Ассалуйе, которая занимается переработкой ресурсов месторождения. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что США не знали о планах Израиля атаковать месторождение "Южный Парс".
США направили Ирану план по выходу из конфликта, утверждает NYT
Вчера, 00:11
 
