Посол Израиля высказался об уровне взаимодействия США и Израиля по Ирану

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Посол Израиля в РФ Одед Йосеф прокомментировал удар по нефтегазовому месторождению "Южный Парс" в Иране, отметив, что тактические разногласия между США и Израилем не определяют уровень взаимодействия.
"Израиль и США связывают стратегические и очень близкие отношения с момента создания современного Израиля в 1948 году. Я не припомню - и уж точно не сейчас - каких-либо разрывов между Израилем и США в плане целей. У нас очень тесная координация и очень тесное сотрудничество. Возникающие иногда тактические разногласия не определяют уровень нашего взаимодействия", - заявил посол "Известиям".
Иранские СМИ и власти сообщили об атаке США и Израиля на объекты нефтегазового сектора в южной части Ирана, в частности на месторождение "Южный Парс" и промышленную зону Ассалуйе, которая занимается переработкой ресурсов месторождения. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что США не знали о планах Израиля атаковать месторождение "Южный Парс".