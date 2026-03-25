Выставка "Спорт. Спорт. Спорт" пройдет на московской ВДНХ

МОСКВА, 25 мар - пресс-служба проекта "Лига героев". Всероссийская выставка "Спорт. Спорт. Спорт" пройдет в павильоне №57 московской ВДНХ с 14 по 17 мая, мероприятие станет новой комплексной площадкой, объединяющей государство, бизнес, регионы и граждан вокруг задач по развитию физической культуры и массового спорта.

Событие организовано "Лигой героев" при поддержке министерства спорта РФ. Цель проекта – продемонстрировать возможности современного спорта и вовлечь людей в активный образ жизни. На площадке будут представлены технические разработки и спортивные практики, а обширная образовательная программа позволит перенять опыт у лидеров индустрии, обсудить главные тренды и получить новые знания.

"Индустрия спорта сегодня развивается стремительно, а активный образ жизни становится новой реальностью для всей страны. Мы видим, как все больше федераций возвращаются на мировую арену, и при этом развитие детского спорта остается одинаково важным для любого региона России. Выставка “Спорт. Спорт. Спорт” станет ключевой площадкой, где можно узнать о новых разработках, обсудить актуальные проблемы и договориться о сотрудничестве", — прокомментировала руководитель "Лиги героев" Ксения Шойгу.

Выставка объединяет несколько ключевых блоков. Один из них – масштабная экспозиция. Она включает в себя более десять тематических разделов: от спортивной инфраструктуры, экипировки и технологий до адаптивного спорта, киберспорта и спортивного питания.

Значительное внимание уделено деловому блоку, ключевым событием которого станет пленарная дискуссия "Роль и потенциал индустрии спорта в современной экономике". В стратегических сессиях и круглых столах примут участие руководители федеральных и региональных ведомств, отраслевые эксперты и лидеры бизнеса.

Гостей ждет фестивальная программа, рассчитанная на самую широкую аудиторию. Любителей бега ждет испытание на выносливость – забег на пять километров по аллеям ВДНХ, а для семейных команд подготовлен турнир "Мама, Папа, Я – спортивная семья", где можно проявить сплоченность и ловкость. Особое внимание будет уделено современным технологиям: турнир по киберспорту предоставит возможность для виртуальных баталий. Также на протяжении всего фестиваля будут функционировать специализированные зоны активности, где каждый желающий сможет попробовать свои силы в гольфе, городках, волейболе, футболе, экстремальных видах спорта.