Рейтинг@Mail.ru
Выставка "Спорт. Спорт. Спорт" пройдет на московской ВДНХ - РИА Новости, 25.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
14:30 25.03.2026
https://ria.ru/20260325/vystavka-2082830450.html
Выставка "Спорт. Спорт. Спорт" пройдет на московской ВДНХ
Выставка "Спорт. Спорт. Спорт" пройдет на московской ВДНХ - РИА Новости, 25.03.2026
Выставка "Спорт. Спорт. Спорт" пройдет на московской ВДНХ
Всероссийская выставка "Спорт. Спорт. Спорт" пройдет в павильоне №57 московской ВДНХ с 14 по 17 мая, мероприятие станет новой комплексной площадкой,... РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T14:30:00+03:00
2026-03-25T14:30:00+03:00
пресс-релизы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782344607_0:446:2847:2048_1920x0_80_0_0_6bf73695b9aa65de9874eeed905ee0ee.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782344607_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_408fd3fd02100c9d54d40276ef4ce3ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пресс-релизы
Пресс-релизы

Выставка "Спорт. Спорт. Спорт" пройдет на московской ВДНХ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВид на территорию ВДНХ со смотровой площадки Останкинской башни в Москве
Вид на территорию ВДНХ со смотровой площадки Останкинской башни в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Вид на территорию ВДНХ со смотровой площадки Останкинской башни в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 мар - пресс-служба проекта "Лига героев". Всероссийская выставка "Спорт. Спорт. Спорт" пройдет в павильоне №57 московской ВДНХ с 14 по 17 мая, мероприятие станет новой комплексной площадкой, объединяющей государство, бизнес, регионы и граждан вокруг задач по развитию физической культуры и массового спорта.
Событие организовано "Лигой героев" при поддержке министерства спорта РФ. Цель проекта – продемонстрировать возможности современного спорта и вовлечь людей в активный образ жизни. На площадке будут представлены технические разработки и спортивные практики, а обширная образовательная программа позволит перенять опыт у лидеров индустрии, обсудить главные тренды и получить новые знания.
"Индустрия спорта сегодня развивается стремительно, а активный образ жизни становится новой реальностью для всей страны. Мы видим, как все больше федераций возвращаются на мировую арену, и при этом развитие детского спорта остается одинаково важным для любого региона России. Выставка “Спорт. Спорт. Спорт” станет ключевой площадкой, где можно узнать о новых разработках, обсудить актуальные проблемы и договориться о сотрудничестве", — прокомментировала руководитель "Лиги героев" Ксения Шойгу.
Выставка объединяет несколько ключевых блоков. Один из них – масштабная экспозиция. Она включает в себя более десять тематических разделов: от спортивной инфраструктуры, экипировки и технологий до адаптивного спорта, киберспорта и спортивного питания.
Значительное внимание уделено деловому блоку, ключевым событием которого станет пленарная дискуссия "Роль и потенциал индустрии спорта в современной экономике". В стратегических сессиях и круглых столах примут участие руководители федеральных и региональных ведомств, отраслевые эксперты и лидеры бизнеса.
Гостей ждет фестивальная программа, рассчитанная на самую широкую аудиторию. Любителей бега ждет испытание на выносливость – забег на пять километров по аллеям ВДНХ, а для семейных команд подготовлен турнир "Мама, Папа, Я – спортивная семья", где можно проявить сплоченность и ловкость. Особое внимание будет уделено современным технологиям: турнир по киберспорту предоставит возможность для виртуальных баталий. Также на протяжении всего фестиваля будут функционировать специализированные зоны активности, где каждый желающий сможет попробовать свои силы в гольфе, городках, волейболе, футболе, экстремальных видах спорта.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала