Volkswagen исключил возможность производства оружия в Оснабрюке
Немецкий автоконцерн Volkswagen исключил в ответ на запрос РИА Новости возможность производства оружия на своем заводе в Оснабрюке, не уточнив однако, действует
2026-03-25T21:51:00+03:00
БЕРЛИН, 25 мар - РИА Новости. Немецкий автоконцерн Volkswagen исключил в ответ на запрос РИА Новости возможность производства оружия на своем заводе в Оснабрюке, не уточнив однако, действует ли этот запрет в отношении компонентов вооружения.
Газета Financial Times
ранее сообщила, что Volkswage
n якобы ведет переговоры с израильским оборонным концерном Rafael Advanced Defence Systems о переоборудовании автомобильного завода в Оснабрюке для производства компонентов для израильской системы ПВО "Железный купол".
"Производство оружия концерном Volkswagen AG исключено и в будущем мы принципиально не будем участвовать в спекуляциях, связанных с дальнейшими планами в отношении предприятия в Оснабрюке", - заявил РИА-Новости представитель концерна в ответ на просьбу прокомментировать появившуюся информацию в СМИ.
При этом он не уточнил, распространяется ли это исключение на производство компонентов систем вооружения, например, пусковых платформ.
По словам представителя Volkswagen, руководство концерна продолжает в настоящее время консультации о дальнейших планах по развитию завода с "различными участниками рынка". Он отметил, что за последние месяцы на нем были разработаны различные концепции транспортных средств.
"Вопрос о том, приведут ли эти разработки к конкретным проектам и в каком объеме, на данный момент остается открытым", - заключил представитель концерна.
Генеральный директор концерна Volkswagen Оливер Блуме ранее заявлял, что открыт к рассмотрению возможности запуска производства военно-транспортной техники на предприятиях в Дрездене
и Оснабрюке.