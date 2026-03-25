Volkswagen исключил возможность производства оружия в Оснабрюке - РИА Новости, 25.03.2026
21:51 25.03.2026
Volkswagen исключил возможность производства оружия в Оснабрюке
Volkswagen исключил возможность производства оружия в Оснабрюке
2026-03-25T21:51:00+03:00
БЕРЛИН, 25 мар - РИА Новости. Немецкий автоконцерн Volkswagen исключил в ответ на запрос РИА Новости возможность производства оружия на своем заводе в Оснабрюке, не уточнив однако, действует ли этот запрет в отношении компонентов вооружения.
Газета Financial Times ранее сообщила, что Volkswagen якобы ведет переговоры с израильским оборонным концерном Rafael Advanced Defence Systems о переоборудовании автомобильного завода в Оснабрюке для производства компонентов для израильской системы ПВО "Железный купол".
Пентагон - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Пентагон создаст подразделение для ускорения производства и доставки оружия
7 ноября 2025, 23:51
"Производство оружия концерном Volkswagen AG исключено и в будущем мы принципиально не будем участвовать в спекуляциях, связанных с дальнейшими планами в отношении предприятия в Оснабрюке", - заявил РИА-Новости представитель концерна в ответ на просьбу прокомментировать появившуюся информацию в СМИ.
При этом он не уточнил, распространяется ли это исключение на производство компонентов систем вооружения, например, пусковых платформ.
По словам представителя Volkswagen, руководство концерна продолжает в настоящее время консультации о дальнейших планах по развитию завода с "различными участниками рынка". Он отметил, что за последние месяцы на нем были разработаны различные концепции транспортных средств.
"Вопрос о том, приведут ли эти разработки к конкретным проектам и в каком объеме, на данный момент остается открытым", - заключил представитель концерна.
Генеральный директор концерна Volkswagen Оливер Блуме ранее заявлял, что открыт к рассмотрению возможности запуска производства военно-транспортной техники на предприятиях в Дрездене и Оснабрюке.
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
ЕС пытается выиграть время для перевооружения, считает финский политик
Вчера, 08:45
 
