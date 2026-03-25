Во Внуково ввели временные ограничения

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Временные ограничения введены во "Внуково", аэропорт обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация.

"Аэропорт "Внуково" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов", - говорится в сообщении.