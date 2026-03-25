https://ria.ru/20260325/vklady-2082898380.html
Три российских банка снизили ставки по вкладам
Альфа-банк, банк "Дом. РФ" и Совкомбанк снизили ставки по вкладам после решения Банка России снизить ключевую ставку, выяснил корреспондент РИА Новости.
2026-03-25T18:35:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
"дом.рф"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40852/32/408523214_0:0:2049:1152_1920x0_80_0_0_6bcf7584cd152fc2ac17725900eb92da.jpg
https://ria.ru/20260324/dengi-2082518638.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40852/32/408523214_0:0:1817:1363_1920x0_80_0_0_647f03223a054d3234dc903d0c3a69bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Альфа-банк, банк "Дом. РФ" и Совкомбанк снизили ставки по вкладам после решения Банка России снизить ключевую ставку, выяснил корреспондент РИА Новости.
ЦБ РФ
по итогам заседания 20 марта ожидаемо снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 15% годовых.
Вслед за решением регулятора Альфа‑банк снизил ставку по вкладам для новых денег для сроков от двух месяцев до трёх лет при минимальной сумме вклада 10 000 рублей. Так, теперь максимальная ставка по этой линейке - у вклада на три месяца - 14,2% (ранее - 14,3%).
В Совкомбанке также произошло снижение процентных ставок по трёхмесячным вкладам. По продукту "Весенний доход" ставка уменьшилась до 13,5% с 14,1%, по вкладам "Гибкий" и "Регулярные %" - до 12,5% с 13,1%.
Банк "Дом.РФ
" снизил процентные ставки по ряду краткосрочных вкладов с минимальной суммой вложений в 30 тысяч рублей. Для трёхмесячных депозитов ставка уменьшилась до 14,1% (ранее - 14,6%), для пятимесячных - до 14,4% (с 14,5%), для полугодовых - до 14% (предыдущий уровень - 14,3%) годовых.