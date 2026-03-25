Три российских банка снизили ставки по вкладам

Вслед за решением регулятора Альфа‑банк снизил ставку по вкладам для новых денег для сроков от двух месяцев до трёх лет при минимальной сумме вклада 10 000 рублей. Так, теперь максимальная ставка по этой линейке - у вклада на три месяца - 14,2% (ранее - 14,3%).