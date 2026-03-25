Песков назвал решение о строительстве АЭС во Вьетнаме прорывным
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал прорывным принятое РФ и Вьетнамом решение по строительству АЭС в республике.
2026-03-25T12:46:00+03:00
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал прорывным принятое РФ и Вьетнамом решение по строительству АЭС в республике.
В понедельник в Москве Россия и Вьетнам подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сооружении в республике атомной электростанции. В церемонии подписания документа приняли участие премьеры РФ и Вьетнама Михаил Мишустин и Фам Минь Тинь, а также глава "Росатома" Алексей Лихачев и глава канцелярии правительства Вьетнама Чан Ван Шон.
"Очень продуктивное, многоплановое сотрудничество в самых различных областях, прорывное решение по строительству атомной электростанции во Вьетнаме", - сказал Песков журналистам.