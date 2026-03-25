Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:19 25.03.2026 (обновлено: 14:17 25.03.2026)
https://ria.ru/20260325/vengriya-2082797852.html
Венгрия прекратила поставки газа на Украину
Венгрия остановила экспорт газа на Украину до возобновления прокачки российской нефти по трубопроводу "Дружба", заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. РИА Новости, 25.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/19/2082826887_801:390:2261:1211_1920x0_80_0_0_ae02e8a094db5a76bb9f43d83475ceee.jpg
https://ria.ru/20260323/druzhba-2082485547.html
https://ria.ru/20260320/orban-2081931504.html
https://ria.ru/20260323/vengriya-2082254420.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/19/2082826815_149:0:2714:1924_1920x0_80_0_0_bd473316cf7b2d184f5b8d3a30e9b08b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Венгрия прекратила поставки газа на Украину до возобновления работы "Дружбы"

© REUTERS / Laszlo BaloghЗакладной камень трубопровода "Дружба" на объекте нефтегазовой группы MOL в Венгрии
Закладной камень трубопровода Дружба на объекте нефтегазовой группы MOL в Венгрии - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© REUTERS / Laszlo Balogh
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 25 мар — РИА Новости. Венгрия остановила экспорт газа на Украину до возобновления прокачки российской нефти по трубопроводу "Дружба", заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.
"Для того чтобы прорвать блокаду и обеспечить энергоснабжение Венгрии, сейчас необходимы новые меры. Поэтому мы постепенно прекратим поставки газа, <...> пока Украина не будет поставлять нефть", — сказал он в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
Киев также пытается атаковать трубопровод, снабжающий Венгрию с юга, поэтому, отметил Орбан, необходимо создавать резервы.
"Вместо поставок Украине мы теперь будем заполнять венгерские газохранилища", — добавил премьер.
В конце января Киев прекратил прокачку топлива по "Дружбе" в Словакию и Венгрию, ссылаясь на "повреждения из-за российских ударов". Будапешт в ответ остановил поставки дизеля, а затем заблокировал 20-й пакет санкций против Москвы и выделение Украине кредита от ЕС в 90 миллиардов евро.
Кроме того, в последние недели ВСУ усилили атаки на инфраструктуру "Голубого" и "Турецкого" потоков. Последний имеет решающее значение для поставок природного газа в Венгрию.
Будапешт обвинил Евросоюз и Киев в попытках энергоблокады, а Украину отдельно — во вмешательстве в парламентские выборы, запланированные на апрель.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала