Венгрия прекратила поставки газа на Украину
Венгрия остановила экспорт газа на Украину до возобновления прокачки российской нефти по трубопроводу "Дружба", заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.
2026-03-25T14:17:00+03:00
https://ria.ru/20260323/druzhba-2082485547.html
https://ria.ru/20260320/orban-2081931504.html
https://ria.ru/20260323/vengriya-2082254420.html
Венгрия прекратила поставки газа на Украину до возобновления работы "Дружбы"
БУДАПЕШТ, 25 мар — РИА Новости. Венгрия остановила экспорт газа на Украину до возобновления прокачки российской нефти по трубопроводу "Дружба", заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.
"Для того чтобы прорвать блокаду и обеспечить энергоснабжение Венгрии
, сейчас необходимы новые меры. Поэтому мы постепенно прекратим поставки газа, <...> пока Украина не будет поставлять нефть", — сказал он в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
Киев также пытается атаковать трубопровод, снабжающий Венгрию с юга, поэтому, отметил Орбан
, необходимо создавать резервы.
"Вместо поставок Украине мы теперь будем заполнять венгерские газохранилища", — добавил премьер.
В конце января Киев прекратил прокачку топлива по "Дружбе" в Словакию
и Венгрию, ссылаясь на "повреждения из-за российских ударов". Будапешт в ответ остановил поставки дизеля, а затем заблокировал 20-й пакет санкций против Москвы и выделение Украине кредита от ЕС
в 90 миллиардов евро.
Кроме того, в последние недели ВСУ усилили атаки на инфраструктуру "Голубого" и "Турецкого" потоков. Последний имеет решающее значение для поставок природного газа в Венгрию.
Будапешт обвинил Евросоюз и Киев в попытках энергоблокады, а Украину отдельно — во вмешательстве в парламентские выборы, запланированные на апрель.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.