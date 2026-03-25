Венгрия прекратила поставки газа на Украину

© REUTERS / Laszlo Balogh Закладной камень трубопровода "Дружба" на объекте нефтегазовой группы MOL в Венгрии

БУДАПЕШТ, 25 мар — РИА Новости. Венгрия остановила экспорт газа на Украину до возобновления прокачки российской нефти по трубопроводу "Дружба", заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

"Для того чтобы прорвать блокаду и обеспечить энергоснабжение Венгрии , сейчас необходимы новые меры. Поэтому мы постепенно прекратим поставки газа, <...> пока Украина не будет поставлять нефть", — сказал он в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.

Киев также пытается атаковать трубопровод, снабжающий Венгрию с юга, поэтому, отметил Орбан , необходимо создавать резервы.

"Вместо поставок Украине мы теперь будем заполнять венгерские газохранилища", — добавил премьер.

В конце января Киев прекратил прокачку топлива по "Дружбе" в Словакию и Венгрию, ссылаясь на "повреждения из-за российских ударов". Будапешт в ответ остановил поставки дизеля, а затем заблокировал 20-й пакет санкций против Москвы и выделение Украине кредита от ЕС в 90 миллиардов евро.

Кроме того, в последние недели ВСУ усилили атаки на инфраструктуру "Голубого" и "Турецкого" потоков. Последний имеет решающее значение для поставок природного газа в Венгрию.

Будапешт обвинил Евросоюз и Киев в попытках энергоблокады, а Украину отдельно — во вмешательстве в парламентские выборы , запланированные на апрель.