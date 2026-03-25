Валиева рассказала Загитовой об изменениях в фигуре после пубертата - РИА Новости Спорт, 25.03.2026
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
19:30 25.03.2026
Валиева рассказала Загитовой об изменениях в фигуре после пубертата
Валиева рассказала Загитовой об изменениях в фигуре после пубертата - РИА Новости Спорт, 25.03.2026
Валиева рассказала Загитовой об изменениях в фигуре после пубертата
Российская фигуристка Камила Валиева отметила, что ей повезло, поскольку период пубертата пришелся на дисквалификацию, что позволило ей спокойно пережить... РИА Новости Спорт, 25.03.2026
2026-03-25T19:30:00+03:00
2026-03-25T19:30:00+03:00
фигурное катание
камила валиева
алина загитова
светлана соколовская
спортивный арбитражный суд (cas)
камила валиева, алина загитова, светлана соколовская, спортивный арбитражный суд (cas)
Фигурное катание, Камила Валиева, Алина Загитова, Светлана Соколовская, Спортивный арбитражный суд (CAS)
Валиева рассказала Загитовой об изменениях в фигуре после пубертата

Валиева: мне повезло, что период пубертата пришелся на дисквалификацию

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российская фигуристка Камила Валиева отметила, что ей повезло, поскольку период пубертата пришелся на дисквалификацию, что позволило ей спокойно пережить изменения в теле.
В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес вердикт о четырехлетней дисквалификации Валиевой, которой тогда было 17 лет, за допинговое нарушение, срок отсчитывался с 25 декабря 2021 года. Сейчас фигуристке 19 лет.
"Многое поменялось (в представлении о фигурном катании). Выросла, наконец-то, стала чуть поумнее, да и тело очень сильно изменилось, - сказала Валиева в интервью Алины Загитовой на "Первом канале". - Я помню, когда смотрела на тебя, думала: "Как она так прыгает? Что происходит?" А потом, когда ты сама подходишь к пубертату, понимаешь: вот и оно. Наверное, мне повезло, что этот период пришелся на дисквалификацию, потому что я спокойненько набрала столько, сколько мне нужно, а потом так же спокойненько похудела".
Валиева, у которой в декабре закончился срок дисквалификации, в субботу впервые с 2023 года выступила с соревновательной короткой программой, это произошло на Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге. В конце октября прошлого года фигуристка приступила к тренировкам в группе Светланы Соколовской, в конце января нынешнего года Валиева выступила в чемпионате России по прыжкам, этот турнир стал для нее первым после окончания дисквалификации.
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
Опять понты? Лучшие фигуристки России отбомбили четверные в Питере
22 марта, 21:47
 
