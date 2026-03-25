Валиева рассказала Загитовой об изменениях в фигуре после пубертата
Российская фигуристка Камила Валиева отметила, что ей повезло, поскольку период пубертата пришелся на дисквалификацию, что позволило ей спокойно пережить... РИА Новости Спорт, 25.03.2026
2026-03-25T19:30:00+03:00
Валиева: мне повезло, что период пубертата пришелся на дисквалификацию
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российская фигуристка Камила Валиева отметила, что ей повезло, поскольку период пубертата пришелся на дисквалификацию, что позволило ей спокойно пережить изменения в теле.
В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес вердикт о четырехлетней дисквалификации Валиевой, которой тогда было 17 лет, за допинговое нарушение, срок отсчитывался с 25 декабря 2021 года. Сейчас фигуристке 19 лет.
"Многое поменялось (в представлении о фигурном катании). Выросла, наконец-то, стала чуть поумнее, да и тело очень сильно изменилось, - сказала Валиева в интервью Алины Загитовой на "Первом канале". - Я помню, когда смотрела на тебя, думала: "Как она так прыгает? Что происходит?" А потом, когда ты сама подходишь к пубертату, понимаешь: вот и оно. Наверное, мне повезло, что этот период пришелся на дисквалификацию, потому что я спокойненько набрала столько, сколько мне нужно, а потом так же спокойненько похудела".
Валиева, у которой в декабре закончился срок дисквалификации, в субботу впервые с 2023 года выступила с соревновательной короткой программой, это произошло на Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге. В конце октября прошлого года фигуристка приступила к тренировкам в группе Светланы Соколовской, в конце января нынешнего года Валиева выступила в чемпионате России по прыжкам, этот турнир стал для нее первым после окончания дисквалификации.