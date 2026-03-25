Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали, когда станет доступна вакцина от аллергии на березу - РИА Новости, 25.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:28 25.03.2026
https://ria.ru/20260325/vaktsina-2082740888.html
Россиянам рассказали, когда станет доступна вакцина от аллергии на березу
Вакцина для лечения аллергии на березу может стать доступной в России в 2027 году, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов... РИА Новости, 25.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036676796_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c978b52e55e9fe87412bc6fa477ad050.jpg
https://ria.ru/20260324/vaktsina-2082646013.html
https://ria.ru/20260322/vaktsina-2082204467.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036676796_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3b311f56aeb55f7c0eaeaf188353579c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Россиянам рассказали, когда станет доступна вакцина от аллергии на березу

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМедработник с вакциной
Медработник с вакциной - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Медработник с вакциной . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Вакцина для лечения аллергии на березу может стать доступной в России в 2027 году, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).
По словам парламентария, за минувший год в России успешно прошли клинические исследования первой в мире вакцины от аллергии на пыльцу березы "Аллергарда". Он уточнил, что основной этап исследований был завершен в конце 2025 года.
"Результаты впечатляют: в 25% случаев у пациентов с прививкой "Аллергарда" полностью отсутствовали симптомы, а большинство провело сезон цветения в целом заметно легче. Уже в конце 2026 года вакцина может получить постоянную регистрацию и в 2027 году войти в оборот. И это значит, что уже к следующему сезону цветения "Аллергарда" будет доступна для пациентов старше 18 лет", - сказал Леонов.
Глава комитета отметил, что в прошлом году россияне столкнулись с отсутствием в аптеках французского препарата "Сталораль", предназначенного для лечения аллергии на пыльцу березы. По его словам, такие ситуации ставят граждан РФ в зависимое положение.
"Напомню, что ранее единственным способом борьбы с аллергией на березу оставалась аллерген-специфическая иммунотерапия, которая занимала около трех лет. И радует то, что лечение прививкой "Аллергарда" займет всего два сезона с введением до пяти инъекций вне периода цветения", - заключил депутат.
Здоровье - ОбществоРоссияСергей ЛеоновГосдума РФЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала