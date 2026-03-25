Россиянам рассказали, когда станет доступна вакцина от аллергии на березу
Вакцина для лечения аллергии на березу может стать доступной в России в 2027 году, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов... РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T02:28:00+03:00
РИА Новости: вакцина от аллергии на березу будет доступна россиянам в 2027 году
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Вакцина для лечения аллергии на березу может стать доступной в России в 2027 году, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).
По словам парламентария, за минувший год в России
успешно прошли клинические исследования первой в мире вакцины от аллергии на пыльцу березы "Аллергарда". Он уточнил, что основной этап исследований был завершен в конце 2025 года.
"Результаты впечатляют: в 25% случаев у пациентов с прививкой "Аллергарда" полностью отсутствовали симптомы, а большинство провело сезон цветения в целом заметно легче. Уже в конце 2026 года вакцина может получить постоянную регистрацию и в 2027 году войти в оборот. И это значит, что уже к следующему сезону цветения "Аллергарда" будет доступна для пациентов старше 18 лет", - сказал Леонов
.
Глава комитета отметил, что в прошлом году россияне столкнулись с отсутствием в аптеках французского препарата "Сталораль", предназначенного для лечения аллергии на пыльцу березы. По его словам, такие ситуации ставят граждан РФ в зависимое положение.
"Напомню, что ранее единственным способом борьбы с аллергией на березу оставалась аллерген-специфическая иммунотерапия, которая занимала около трех лет. И радует то, что лечение прививкой "Аллергарда" займет всего два сезона с введением до пяти инъекций вне периода цветения", - заключил депутат.