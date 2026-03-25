Россиянам рассказали, когда станет доступна вакцина от аллергии на березу

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Вакцина для лечения аллергии на березу может стать доступной в России в 2027 году, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

По словам парламентария, за минувший год в России успешно прошли клинические исследования первой в мире вакцины от аллергии на пыльцу березы "Аллергарда". Он уточнил, что основной этап исследований был завершен в конце 2025 года.

"Результаты впечатляют: в 25% случаев у пациентов с прививкой "Аллергарда" полностью отсутствовали симптомы, а большинство провело сезон цветения в целом заметно легче. Уже в конце 2026 года вакцина может получить постоянную регистрацию и в 2027 году войти в оборот. И это значит, что уже к следующему сезону цветения "Аллергарда" будет доступна для пациентов старше 18 лет", - сказал Леонов

Глава комитета отметил, что в прошлом году россияне столкнулись с отсутствием в аптеках французского препарата "Сталораль", предназначенного для лечения аллергии на пыльцу березы. По его словам, такие ситуации ставят граждан РФ в зависимое положение.