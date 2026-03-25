04:42 25.03.2026
В ПМР рассказали, к чему приведет отсутствие прогресса по урегулированию
Стела в Тирасполе. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости. Отсутствие прогресса в процессе приднестровского урегулирования чревато долгосрочными негативными последствиями, заявил в интервью РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
"Мы обозначаем, что отсутствие результативного диалога в сочетании с нелегитимным давлением Республики Молдова на Приднестровье, сопряженным с массовыми нарушениям прав и свобод человека, - крайне опасная комбинация, чреватая долгосрочными негативными последствиями. Подобная ситуация сложилась не в последнюю очередь по причине пассивного поведения отдельных посредников", - сказал Игнатьев.
Глава МИД ПМР также сообщил, что в ходе международных встреч обсуждается широкий круг тем, касающихся как двусторонней повестки, так и переговорного процесса. По его словам, ЕС и США будучи участниками формата "5+2" в качестве наблюдателей, видят, что ситуация в молдавско-приднестровских отношениях ухудшается и хотят понимать актуальное положение дел.
"Нынешние условия диктуют необходимость более активной медиации, чтобы не допустить разрастания кризиса. И мы видим, что среди международных участников постепенно крепнет понимание того, что нынешний путь блокирования переговорного процесса - тупиковый, и достичь прогресса можно только путем восстановления диалога", - отметил Игнатьев.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
