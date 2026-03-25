В Ульяновске психологи оказали помощь одноклассникам пропавших подростков

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Психологи МЧС и школы в Ульяновске оказывают помощь одноклассникам подростков, которые 23 марта собирались перейти Волгу и пропали, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Ульяновской области Ольга Иванова.