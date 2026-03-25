На Украине студенты будут учиться "защищать страну" на полигонах ВСУ

МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Рада приняла законопроект, согласно которому студенты и школьники на Украине будут учиться "защищать страну" у профессиональных инструкторов на полигонах ВСУ и интерактивных тренажерах, сообщили в среду в украинском парламенте.
"Студенты и школьники получат навыки защиты страны у профессиональных инструкторов. Верховная Рада приняла Закон, который предусматривает создание специальных центров подготовки и введение новых предметов в школах. За проголосовали 263 депутата. Огневые упражнения будут отрабатываться на полигонах ВСУ и на современных интерактивных тренажерах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Рады.
В начале августа 2025 года и.о. начальника отдела политики национального сопротивления украинского минобороны Игорь Хорт заявил, что детей на Украине будут готовить к "национальному сопротивлению" с 14 лет, в высших учебных заведениях отменят базовую общую военную подготовку и заменят ее обязательными "основами национального сопротивления" для всех без исключения студентов.
