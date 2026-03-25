На Украине студенты будут учиться "защищать страну" на полигонах ВСУ

МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Рада приняла законопроект, согласно которому студенты и школьники на Украине будут учиться "защищать страну" у профессиональных инструкторов на полигонах ВСУ и интерактивных тренажерах, сообщили в среду в украинском парламенте.