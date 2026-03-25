На Украине раскрыли схему незаконной переправки военнообязанных за границу

МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Военный капеллан на Украине организовал схему незаконной переправки военнообязанных за границу, за свои услуги брал 8,75 тысячи евро, сообщили в офисе генпрокурора.
"Разоблачен канал незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу. Обвинение предъявлено двум жителям Киевской области в возрасте 67 и 27 лет - членам одной из религиозных общин. Старший из них является военным капелланом и, по данным следствия, организовал схему", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.
По информации ведомства, мужчин доставляли на западную Украину и переправляли за границу вне официальных пунктов пропуска. Перевозили их в микроавтобусе, пряча среди вещей и маскировочных сеток. За свою услугу фигуранты брали 8,75 тысячи евро. Оба подозреваемых арестованы.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.