Канадский хоккеист умер в 25 лет после борьбы с раком

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Канадский хоккеист Джейкоб Уинтертон скончался на 26-м году жизни после борьбы с раком, сообщается на сайте Хоккейной лиги Онтарио (OHL).

Уинтертон провел два сезона в OHL, выступая за "Флинт Файрбердз" в сезоне-2018/19, а затем за "Ошава Дженералз" в сезоне-2019/20. В 125 играх регулярного чемпионата он набрал 37 очков (18 голов + 19 передач). После экс-нападающий провел четыре сезона в команде Гуэлфского университета.