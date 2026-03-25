УЕФА оштрафовал Украинскую ассоциацию футбола за расизм болельщиков
Контрольно-этический и дисциплинарный орган Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) на 5 тысяч евро за... РИА Новости Спорт, 25.03.2026
2026-03-25T22:23:00+03:00
УЕФА оштрафовал Украинскую ассоциацию футбола за расистское поведение фанатов
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Контрольно-этический и дисциплинарный орган Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) на 5 тысяч евро за расистское поведение болельщиков во время матча чемпионата Европы по футзалу против сборной Литвы, сообщается на сайте организации.
Сборная Украины обыграла команду Литвы со счетом 4:1 25 января в матче группового этапа турнира, который проходил в Латвии, Литве и Словении.
УЕФА принял решение "оштрафовать УАФ на 5000 евро, а также предписать ей провести свой следующий матч в турнирах по футзалу под эгидой УЕФА в качестве принимающей стороны без зрителей в связи с расистским и/или дискриминационным поведением ее болельщиков".
Подробности нарушения со стороны украинских болельщиков не уточняются. Решение о проведении матча без зрителей является условным с испытательным сроком в один год.